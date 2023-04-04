Кадыровцы отметили, что несогласные разжигают межнациональную рознь в России, а потому должны быть посажены под арест или уничтожены. Сами же прихвостные Кадырова подчеркнули, что им все равно против кого воевать.

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Что происходит в Москве

12 марта в Москве прошел молебен против строительства крупнейшей в Европе мечети в Косино-Ухтомском районе города. Среди причин протестующие называют ухудшение уголовных обстоятельств в городе, поскольку в мечеть будут стекаться мусульмане со всей России.

Протест против строительства мечети в Москве / Фото из соцсетей

В ответ на это кадыровские войска записали видео, где начали угрожать россиянам войной из-за протестов.

Мы предупреждаем вас! Если вы против воли Всевышнего, мы будем воевать и с вами,

– подчеркнули кадыровцы.

Как отреагировал на эти протесты Кадыров

3 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров выложил пост в своем телеграмм-канале, где осудил москвичей, которые устроили митинги. Более того, он назвал их провокацией и призвал показать свой патриотизм в деле.

Подстрекателей нужно либо мобилизовать, либо отправить под суд в качестве информационных диверсантов, действующих для сатанистов,

– написал прихвостень Путина.

Глава Чечни также назвал россиян, выступивших против строительства мечети, трусами и провокаторами. Также он призвал взять оружие и пойти воевать в Украину.

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