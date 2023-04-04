Кадирівці зазнчали, що незгодні розпалюють міжнаціональну ворожнечу в Росії, а тому мають бути посаджені під арешт, або знищені. Самі ж прихвосні Кадирова наголосили, що їм все одно проти кого воювати.

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Що відбувається в Москві

12 березня в Москві відбувся молебен проти будівництва найбільшої в Європі мечеті у Косино-Ухтомському районі міста. Серед причин протестувальники називають погіршення кримінальних обставин у місті, оскільки у мечеть стікатимуться мусульмани з усієї Росії.

Протест проти будівництва мечеті у Москві / Фото з соцмереж

У відповідь на це кадирівські війська записали відео, де почали погрожувати росіянам війною через протести.

Ми попереджаємо вас! Якщо ви проти волі Всевишнього, ми воюватимемо і з вами,

– наголосили кадирівці.

Як відреагував на ці протести Кадиров

3 квітня глава Чечні Рамзан Кадиров виклав пост у своєму телеграм-каналі, де засудив мітинги, які влаштували москвичі. Більше того він назвав їх провокацією і закликав показати свій патріотизм у справі.

Підбурювачів треба або мобілізувати, або відправити під суд як інформаційних диверсантів, які діють задля сатаністів,

– написав прихвостень Путіна.

Очільник Чечні також назвав росіян, які виступили проти будівництва мечеті, боягузами та провокаторами. Також він закликав їх взяти зброю та піти воювати в Україну.

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