Кадыровцы использовали бездомного для видеоагитки из Мариуполя, – волонтер

Кадыровцы использовали для очередной пропагандистской видеоагитки из Мариуполя местного бездомного. Его представили якобы "разведчиком Вооруженных Сил Украины".

Об этом рассказал мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев.

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Команда волонтера неоднократно видела нуждающегося возле одного из местных храмов ПЦУ. По словам волонтера, бездомный имеет алкогольную зависимость.

Чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой героический контент в Мариуполе. На видео нуждающийся, имеющий проблемы с головой, постоянно "бухой", и которого мы кормили каждый день в нашем Храме ПЦУ в Мариуполе,

– рассказал Долимбаев.

Кадыровцы использовали бездомного для лживой видеоагитки: смотрите видео

Видео, на котором нуждающийся рассказывает о "позиции ВСУ" распространил даже лидер Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях. Следует заметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину он неоднократно распространял разные фейки о войне.

По данным СМИ, в общем большинство видео из Мариуполя, которые публикует Кадыров, сняты в одном районе, расположенном ближе к российским границам.

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