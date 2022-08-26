кадыровцев сейчас берегут в войне в Украине, но причины другие, – представитель батальона Мансура
кадыровцы сейчас меньше вовлечены в войне в Украине, чем это было в ее начале. Однако их берегут не по причине того, чтобы в случае поражения россии у кадырова оставалась своя армия.
Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он добавил, что главной причиной, почему кадыровцев сейчас берегут, это массовые отказы в Чечне идти на войну в Украину.
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Много кадыровцев погибло в начале войны
Белокиев отметил, что в первые дни войны кадыровцев массово бросали в бой. И тогда очень многие из них погибли. Сейчас они этого не делают.
Они сменили тактику. Кадыровцев держат сзади, а впереди идут другие "менее нужные" группировки. Те же буряты, дагестанцы, ингуши и т.д.,
– заметил представитель батальона Мансура.
кремль не хочет, чтобы кадыровцы попали в плен
Еще одна причина, по которой кадыровцев берегут, по словам Белокиева – это то, что кремль не хочет, чтобы кадыровцы попали в плен. Там полагают, что они начнут говорить лишнее на камеру.
"Это развеет миф о том, что кадыровцы сильные, непобедимые воины и тому подобное. А этого кремль пока допустить не может, ведь ему нужно держать чеченский народ в узде. кремлю надо, чтобы чеченцы боялись кадыровцев", – подытожил Белокиев.
Белокиев рассказал, почему кадыровцев сейчас берегут в войне в Украине: смотрите видео
кадыровцы в Украине: последние новости
- СБУ объявила подозрение секретарю Совбеза Чечни алаудинову. Он командовал отрядом "ахмат" и совершал военные преступления на территории Луганской области.
- Также СБУ идентифицировала приятеля кадырова, который пытал ребенка под Киевом. Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения росгвардии в чеченской республике "ахмат" – бисаев анзор салладиевич.
- Американский Институт изучения войны сообщил, что кадыров озабочен способностью контролировать своих военных в Украине. Это может повлиять на возможность вербовать чеченцев.