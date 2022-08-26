кадыровцев сейчас берегут в войне в Украине, но причины другие, – представитель батальона Мансура

кадыровцы сейчас меньше вовлечены в войне в Украине, чем это было в ее начале. Однако их берегут не по причине того, чтобы в случае поражения россии у кадырова оставалась своя армия.

Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он добавил, что главной причиной, почему кадыровцев сейчас берегут, это массовые отказы в Чечне идти на войну в Украину.

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Много кадыровцев погибло в начале войны

Белокиев отметил, что в первые дни войны кадыровцев массово бросали в бой. И тогда очень многие из них погибли. Сейчас они этого не делают.

Они сменили тактику. Кадыровцев держат сзади, а впереди идут другие "менее нужные" группировки. Те же буряты, дагестанцы, ингуши и т.д.,

– заметил представитель батальона Мансура.

кремль не хочет, чтобы кадыровцы попали в плен

Еще одна причина, по которой кадыровцев берегут, по словам Белокиева – это то, что кремль не хочет, чтобы кадыровцы попали в плен. Там полагают, что они начнут говорить лишнее на камеру.

"Это развеет миф о том, что кадыровцы сильные, непобедимые воины и тому подобное. А этого кремль пока допустить не может, ведь ему нужно держать чеченский народ в узде. кремлю надо, чтобы чеченцы боялись кадыровцев", – подытожил Белокиев.

Белокиев рассказал, почему кадыровцев сейчас берегут в войне в Украине: смотрите видео

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