Влияние кадыровцев ощутимо уменьшилось: кто теперь "заправляет" в Мариуполе

После оккупации Мариуполя в мае 2022 года город оказался под контролем кадыровских войск. Впрочем, теперь на берегу Азовского моря "правит балом" российская ФСБ.

Смена гауляйтера Мариуполя стала окончательной победой ФСБ в городе. Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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ФСБ взяла Мариуполь под свой контроль

Он рассказал, что на оккупированной части Донецкой области полноценно заработал российский ФСБ. То есть уже больше нет никакой "министерства госбезопасности ДНР".

Полностью работает ФСБ России, работает следственный комитет России и росгвардия. Первая "реформа" так называемой "ДНР" – органы России полноценно заработали,

– отметил Петр Андрющенко.

В городе назначили руководителя для ФСБ и сразу последовала смена руководства оккупационных властей города. Теперь Мариуполь полностью под контролем ФСБ – военные больше не управляют, а влияние кадыровцев ощутимо снизилось.

"В городе и их самих стало меньше. Самого Кадырова нет, его детей, скажем так, тоже нет. Даже контроль за вырезанным металлоломом от кадыровцев по чуть-чуть переходит к фсбешникам", – заявил советник мэра города.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе – смотрите видео

Плохая новость для предателей

Советник мэра Мариуполя также рассказал, что контроль за городом со стороны ФСБ – это плохая новость для гауляйтеров. Ведь смена руководства произошла не так просто. В частности, это было больно и для бывшего ставленника оккупантов.

Иващенко сейчас находится в Донецке в госпитале с результатами, как говорится, алкогольного отравления. Наши источники уже говорят, что там не совсем алкогольное отравление и вряд ли он вообще из того госпиталя выйдет.

– заявил Петр Андрющенко.

По его словам, в оккупантов уже сложилась такая традиция смены гауляйтеров, что сразу после прихода нового гауляйтера старый отправляется на концерт к Кобзону.

Новый гауляйтер Мариуполя