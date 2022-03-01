"Кадыровцы" разбились на 2 группы: одну накрыли под Гостомелем, другая под прицелом – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что "кадыровцы", которых отправили в Украину, были разбиты на 2 группы.

По словам Данилова, информацию о "кадыровцах" удалось получить от представителей российской ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне.

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Что рассказал Данилов

В Украине, как пояснил секретарь СНБО, "кадыровцы" разбились на 2 группы. Одну из них наши военные укрыли под Гостомелем. Это были элитные вражеские группы, имевшие задачу – убить президента Владимира Зеленского. Другая группа находится под прицелом, отметил Данилов.

Чиновник подчеркнул, что Украина никому не отдаст ни нашего президента, ни нашу страну. "Это наша земля. Уходите отсюда!", – подытожил он.