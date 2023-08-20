Кадыровцы в Мариуполе нападают на россиян, а в Запорожье произошла перестрелка между оккупантами

Во временно оккупированном Мариуполе кадыровцы устраивают стычки с российскими военными. Любопытно, что такое же происходит и в Запорожской области.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в районе "Кирова" собралась группа автомобилей с кадыровцами и другими военными россиянами. У них начались стычки с перестрелкой.

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Что известно о стычке с кадыровцами в Мариуполе

По словам Андрющенко, инцидент произошел к вечеру 19 августа на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов. Конфликт начался из-за того, что военная комендатура остановила авто чеченца, набитого оружием без документа. А кадыровцам это очень не понравилось.

Российские военные, некадыровцы, даже вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт. В общем, весь этот цирк продолжался до 22:00 – на место прибыли еще "Ахмат" и россияне.

Раздавались выстрелы и два автомобиля скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению, без массовой стрельбы друг в друга,

– рассказал Андрющенко.

Теперь с потерями: подобный конфликт произошел и в Запорожье

Заместитель министра обороны Анна Маляр тоже рассказала, что у военнослужащих российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины процветают межэтнические и межнациональные споры.

В частности, в населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемок российского пропагандистского сюжета о высокопоставленном чиновнике из числа "кадыровцев" военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, переросшее в схватку.

В результате применения конфликтующими огнестрельного оружия безвозвратные потери с обеих сторон составили более 20 человек, а санитарные – около 40 военнослужащих,

– рассказала Маляр.

Да, фактически, россияне перестреляли друг друга.