"Дуют щеки, снимают тик-токи": чем занимаются кадыровцы в Мариуполе

Кадыровцы находятся в Мариуполе в нескольких местах: металлургический комбинат имени Ильича и общежития, где должны были бы жить жители города. Они начинают драки, презирают женщин и полностью контролируют комбинат.

Городской советник главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что кадыровцев в городе очень много. Полиция никак не реагирует на них.

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Чем занимаются кадыровцы в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что чеченцы приезжают в Мариуполь большими количествами. Они наводят в городе шум: дерутся, громко посреди ночи слушают музыку во дворах, что-то празднуя и создают различные авантюры. Командиры кадыровцев нередко просят прощения за их поступки перед жителями города.

Вот так они ведут себя. Если сказать честно – это просто дикари. Они застряли в средневековье, могут бить женщин, для них они не люди,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что с таким поведением ни полиция, ни ФСБ ничего не делают. Кадыровцы делают все, что хотят и их никто не трогает.

Кадыровцы находятся на металлургическом комбинате имени Ильича, металлолом они вывозить не могут. Делают, что контролируют все военные базы, которые расположены на территории комбината.

После того, как там было поражение, они переместились на другую территорию комбината, откуда теперь есть главный заезд. Также там висит большой портрет Рамзана Кадырова.

Они выполняют функцию росгвардии внутри комбината, регулируют движение, смотрят, чтобы там не было местных и т.д. Одним словом, "дуют щеки, снимают тик-токи",

– заметил Андрющенко.