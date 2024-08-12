Міський радник голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що кадирівців у місті дуже багато. Поліція ніяк не реагує на них.

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Чим займаються кадирівці в Маріуполі

Андрющенко розповів, що чеченці приїжджають в Маріуполь великими кількостями. Вони наводять в місті шум: б'ються, гучно посеред ночі слухають музику в дворах, щось святкуючи та створюють різні авантюри. Командири кадирівців нерідко просять вибачення за їхні вчинки перед мешканцями міста.

Ось так вони поводяться. Якщо сказати чесно – це просто дикуни. Вони застрягли в середньовіччі, можуть бити жінок, для них вони не люди,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що з такою поведінкою ні поліція, ні ФСБ нічого не роблять. Кадирівці роблять все, що хочуть і їх ніхто не чіпає.

Кадирівці перебувають на металургійному комбінаті імені Ілліча, металобрухт вони вивозити не можуть. Вдають, що контролюють всі військові бази, які розташовані на території комбінату.

Після того, як там було ураження, вони перемістились на іншу територію комбінату, звідки тепер є головний заїзд. Також там висить великий портрет Рамзана Кадирова.

Вони виконують функцію росгвардії всередині комбінату, регулюють рух, дивляться, щоб там не було місцевих і т.д. Одним словом, "дують щоки, знімають тік-токи",

– зауважив Андрющенко.