Оккупанты могут мобилизовать даже женщин из оккупированных территорий, – Карась

Оккупанты уже мобилизовали большинство мужчин на оккупированном Донбассе. Их россияне просто используют как пушечное мясо. Теперь ходят слухи, что оккупанты начнут там призывать на военную службу женщин.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он подчеркнул, что о количестве потерь на Донбассе Украина точно никогда не узнает.

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По его словам, сами россияне признаются, что начали мобилизовать людей с сахарным диабетом и женщин.

Евгений Карась говорит, что оккупанты услышали о том что в Украине воюют женщины и решили попробовать это на Донбассе. По мнению военного, они действительно дойдут до того, что начнут мобилизовывать женщин.

Их не жалко, потому что они берут в руки оружие и идут воевать против нас, они не дизертируют и не сотрудничают с нашей разведкой. Хотя мы это рекомендуем делать,

– объяснил он.

Карась добавил, что все понимают, что это пушечное мясо, но до самих людей из оккупированного Донбасса это никогда не дойдет.

"Предатели всегда останутся предателями, и Россия их использует как пушечное мясо. Еще со времен Жукова ничего не изменилось, когда во время Второй мировой советская армия гнала украинцев в атаку на пушечное мясо", – заметил он.

По мнению военного, так же россияне и сейчас поступают с украинцами из оккупированного Донбасса.

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К слову, похоже, у путинской "второй армии мира" очень плохие дела. Из Донецка сообщают, что в псевдореспубликах на Донбассе начался новый этап мобилизации.

Так, с 23 июня на улицах городов, трассах, пунктах выезда проводятся рейды военкоматов. Повестки вручают даже тем, у кого была "броня".