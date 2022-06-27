Оккупанты утром ударили по Славянску: есть убитые и раненые

Российские оккупанты в ночь на 27 июня выпустили ракеты по Славянску в Донецкой области. К сожалению, жертв избежать не удалось. Есть убитые и раненые.

Детали ночного обстрела сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Важно Оккупанты стягивают силы к Славянску и пытаются повторить сценарий Мариуполя

По его словам, кроме ночных "прилетов" на улице Новый Быт и Барвенковской, утром произошел обстрел улицы Торской. К сожалению, жертв избежать не удалось. Есть убитые и раненые.

Поэтому глава общины в очередной раз призвал жителей позаботиться о собственной жизни, выехав в безопасные регионы Украины.

Эвакуация продолжается постоянно. Записаться на нее можно по телефонам "горячей линии" Славянской ВГА,

– подчеркнул Вадим Лях.

Оккупанты стягивают силы к Славянску

Российские военные готовятся атаковать Славянск, используя ту же тактику, что и в Мариуполе и Северодонецке. Захватчики стягивают силы, чтобы из артиллерии бить по городу. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на Славянском направлении наблюдается накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии со стороны России. Кириленко рассказал, что россияне пытаются приблизиться к линии обороны ВСУ, чтобы обстреливать Славянск из артиллерии.

"Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы, кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города", – сказал глава Донецкой ОВА.

В то же время, он отметил, что украинские защитники на Донбассе сделали все возможное, чтобы с тактической точки зрения и нашей оборонной стратегии не дать врагу использовать такую тактику.

Враг терпит неудачу

Россияне с каждым днем становятся все более деморализованными, а их потери растут. По состоянию на 27 июня наши воины уже ликвидировали 35 тысяч российских военных. Как изменилось количество потерь россиян в живой силе и технике, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Эти данные только ориентировочные, ведь сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Потери российской армии по состоянию на утро 27 июня

личного состава ликвидировано 35 тысяч бойцов;

танков – 1 552 единицы;

боевых бронированных машин – 3 687 единиц;

артиллерийских систем – 771 единица;

реактивных систем залпового огня – 243 единицы;

средств ПВО – 101 единица;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 184 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 единиц;

специальной техники – 60 единиц.

Только за прошедшие сутки наши отважные воины отправили "на концерт Кобзона" 150 российских оккупантов. Кроме того, они уничтожили много вражеской техники: 20 танков, 28 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 6 дронов и 11 единиц автомобильной техники.

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