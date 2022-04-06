В Каховке все педагоги отказались сотрудничать с оккупантами, – депутат Херсонского облсовета

В Херсонской области критическая ситуация на левобережной части. Оккупанты устанавливают там свои квазирежимы, лезут в образование и медицину.

Они пытаются продвинуть свои графики обучения, однако им ничего не удается. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Херсонского облсовета, представитель теробороны Сергей Хлань.

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"В Каховке все учителя отказались работать с новым "назначенцем". Они сказали, что никаких указаний не будут выполнять", – рассказал Хлань.

"Херсонцев не сломать"

Он пояснил, что новый "руководитель" оккупационной администрации заявил, что никто не будtn получать зарплату, если не будет выполнять приказы.

Однако херсонские педагоги не идут на требования оккупантов и фактически блокируют работу оккупационной власти.

Херсонцы непокоренные, херсонцев не сломать,

– подчеркнул депутат.