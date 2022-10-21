Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС, – Данилов

Россияне могут взорвать Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Если они на это решатся, Крым точно не получит воду.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, по ситуации на Каховской ГЭС 20 октября у президента Владимира Зеленского состоялось совещание.

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"Мы разбирали этот вопрос. Дело в том, что если они взорвут Каховскую дамбу, то вопрос поставки воды в Крым закроется раз и навсегда. Его восстановить невозможно будет в ближайшие 5 – 7 лет", – сказал Данилов.

Может произойти катастрофа огромного масштаба

Как отметил секретарь СНБО, Украина сегодня владеет информацией, что на Каховской ГЭС делает враг. Данилов подчеркнул – говорится не об электричестве, а о более страшных вещах. Это будет катастрофа огромного масштаба, если оккупанты примут такое решение. Это будет означать, что вопрос Крыма для них и не стоял.

Россияне имеют на объекте сейчас своих представителей. Данилов сказал, что Украина не получает электричество из Каховской ГЭС в течение определенного времени.

Мы понимаем, что будет происходить при тех или иных процессах. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании ставки верховного главнокомандующего. Не буду называть дату и сроки, но мы готовы к любому развитию событий, – добавил Данилов.

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