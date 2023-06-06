Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, российские оккупанты осуществили подрыв Каховской ГЭС по меньшей мере по 3 причинам.

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Зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС

Как подчеркнул Мусиенко, есть разные причины, почему Россия пошла на подобный шаг. Они направлены и на украинское общество, и на Вооруженные Силы Украины, и на международное сообщество.

В первую очередь российские оккупанты пытались помешать украинским военным пересечь Днепр. Уже давно была информация, что некоторые силы могли находиться на островах возле левого берега Херсонщины.

Кроме того, подрыв Каховской ГЭС – сигнал для международного сообщества. Россия демонстрирует, что абсолютно неуравновешенна и неадекватна и якобы готова на любые шаги, чтобы остановить дальнейшее контрнаступление ВСУ.

Обратите внимание! Все, что нужно знать о подрыве Каховской ГЭС, которую уничтожили российские оккупанты, – читайте в хронологии 24 Канала. Сейчас идет эвакуация жителей из подтопленных населенных пунктов на правом берегу Херсонщины.

Мусиенко прокомментировал взрывы на Каховской ГЭС: смотрите видео

Еще одна причина – попытка деморализовать украинское общество. Но этот пункт совершенно не сработает. Люди будут еще больше желать мести оккупантам.

Этот пункт не работает. Оккупанты должны были это понимать до полномасштабного вторжения. Не понимали тогда. Не понимают и сейчас. Есть вот такие три фактора. А воспринимать подрыв Каховской ГЭС можно как акт отчаяния от оккупантов,

– рассказал Мусиенко.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко