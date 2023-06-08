При этом потери понес и сам враг. Впрочем, вряд ли речь идет о живой силе. Об этом 24 Каналу сказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.
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Военных не предупредили
Скорее всего, оккупанты потеряли немало техники, боеприпасов, снаряжения, амуниции и так далее. Как заметил Катков, на левом берегу были созданы достаточно широкие и глубокие позиции, которые прилегали прямо к Днепру. Они были серьезно поражены. Времени вывоз имущества и техники не было.
Команда на подрыв шла не от местного подразделения. Такие вещи отправляются непосредственно из Москвы и напрямую исполнителю, который, возможно, не интегрирован в структуру управления на местах,
– объяснил военный эксперт.
Это аналогичная ситуация с той, когда советские войска взрывали дамбу Днепровской ГЭС в Запорожье. Тогда тоже никто никому не сообщал.
По логике так и происходит. Это критическое решение, принимаемое на высшем уровне, оно держится в секрете, рядовой состав об этом не сообщается,
– заверил Катков.
Так, российским военным не удалось спасти свои склады. А солдаты "на своих двоих" могли убежать.
Подрыв Каховской ГЭС: основное
- Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате затоплено около 80 населенных пунктов Херсонщины.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: трагедия на Каховской ГЭС – крупнейшая рукотворная катастрофа в Европе за последние несколько десятилетий. Он добавил, что Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.
- В ГУР МО утверждают, что Россия долгое время готовила теракт на Каховской ГЭС. Об этом свидетельствует множество информации в публичном пространстве.