При цьому втрат зазнав і сам ворог. Утім, навряд чи йдеться про живу силу. Про це 24 Каналу сказав головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.
До теми Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС
Військових не попередили
Найімовірніше, окупанти втратили чимало техніки, боєприпасів, спорядження, амуніції і так далі. Як зауважив Катков, на лівому березі були створені доволі широкі й глибокі позиції, які прилягали прямо до Дніпра. Вони були серйозно уражені. Часу на вивезення майна й техніки не було.
Команда на підрив йшла не від місцевого підрозділу. Такі речі відправляються безпосередньо з Москви й напряму виконавцю, який, можливо, не інтегрований у структуру управління на місцях,
– пояснив військовий експерт.
Це аналогічна ситуація до тієї, коли радянські війська підривали греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. Тоді також ніхто нікого не повідомляв.
За логікою так і відбувається. Це критичне рішення, яке приймається на вищому рівні, тримається у секреті, рядовий склад про це не повідомляється,
– запевнив Катков.
Так, російським військовим не вдалося врятувати свої склади. Натомість солдати на своїх двох могли втекти.
Підрив Каховської ГЕС: основне
- Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього затоплено близько 80 населених пунктів Херсонщини.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив: трагедія на Каховській ГЕС – найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть. Він додав, що Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.
- У ГУР МО стверджують, що Росія тривалий час готувала теракт на Каховські ГЕС. Про це свідчить величезна кількість інформації у публічному просторі.