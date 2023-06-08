При цьому втрат зазнав і сам ворог. Утім, навряд чи йдеться про живу силу. Про це 24 Каналу сказав головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.

До теми Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Військових не попередили

Найімовірніше, окупанти втратили чимало техніки, боєприпасів, спорядження, амуніції і так далі. Як зауважив Катков, на лівому березі були створені доволі широкі й глибокі позиції, які прилягали прямо до Дніпра. Вони були серйозно уражені. Часу на вивезення майна й техніки не було.

Команда на підрив йшла не від місцевого підрозділу. Такі речі відправляються безпосередньо з Москви й напряму виконавцю, який, можливо, не інтегрований у структуру управління на місцях,

– пояснив військовий експерт.

Це аналогічна ситуація до тієї, коли радянські війська підривали греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. Тоді також ніхто нікого не повідомляв.

За логікою так і відбувається. Це критичне рішення, яке приймається на вищому рівні, тримається у секреті, рядовий склад про це не повідомляється,

– запевнив Катков.

Так, російським військовим не вдалося врятувати свої склади. Натомість солдати на своїх двох могли втекти.

Підрив Каховської ГЕС: основне