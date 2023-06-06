Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, подрыв Каховской ГЭС – это спланированная операция российских оккупантов. Они еще в прошлом году заминировали эту территорию.

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Россияне имели 2 проблемы

Как отметил Свитан, в российских оккупантов было две серьезные проблемы на этом направлении. Вероятно, украинские военные были готовы к форсированию Днепра в районе Херсона с последующим выходом через 1-2 недели в Крым.

Россияне пытались это предотвратить – и взорвали Каховскую ГЭС. Однако лишились огромной части собственных укреплений и минных полей на левом берегу.

У них была "вилка". И они так вышли из ситуации. Смыли свои укрепления, но не дали нашим войскам форсировать Днепр. Значит, Россия нечем было прикрывать по крайней мере Харьковский фронт,

– заметил Свитан.

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Основная часть воды может сойти через 1,5 – 2 недели. Однако оккупанты не смогут восстановить собственные защитные сооружения, ведь определенное количество воды на глубине еще будет находиться. Вероятно, россияне будут вынуждены отходить поближе к территории Крыма, где уже обустроены позиции.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оккупанты заминировали дамбу еще в прошлом году. Из-за этого теракта ожидают затопления 35 – 80 населенных пунктов и другие проблемы.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко