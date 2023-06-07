Каховская ГЭС – вопрос №1 и инспекция бомбоубежищ: Зеленский провел важное совещание

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В настоящее время этот теракт стал вопросом, который обсуждается наиболее активно. Это подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что провел 7 июня важное совещание и поделился его результатами. В частности, отметил, что инспекция бомбоубежищ оказалась неутешительной.

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Результаты селекторного совещания

Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на утреннем селекторе. Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко. Он уже на месте,

– отметил президент.

Он акцентировал на эвакуации людей. Также отметил, что срочно необходимо обеспечить питьевой водой и долговременными решениями населенные пункты, которые питались от водохранилища. Кроме того, необходимо будет оценить ущерб и экологический ущерб, нанесенный россиянами.

Президент добавил, что на левом берегу эвакуацию оккупанты провалили полностью. Поэтому наше государство будет обращаться в международные организации.

Также обсуждали во время селектора ситуацию на фронте. Кроме того, изучали данные разведки, обеспечение нашей армии техникой и боеприпасами.

Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительные,

– добавил он.

Сколько человек могли остаться без воды

Перед этим Владимир Зеленский опубликовал еще одно сообщение о ситуации в Херсонской области. По его словам, россияне в очередной раз доказали, что они – "угроза всему живому".

Совершенно сознательное уничтожение одного из крупнейших водохранилищ Украины. По меньшей мере, 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере десятки тысяч все еще там. Сотни тысяч людей остались без нормального доступа к питьевой воде,

– подчеркнул он.

Глава государства отметил, что привлечены все службы и те, кто может оказать людям помощь. В то же время следует понимать, что Украина может спасать только тех, кто остался на подконтрольной территории. Тем временем Россия даже палец о палец не ударила на левом берегу Днепра. И это, по словам главы государства, еще раз демонстрирует цинизм, с которым она относится к людям.