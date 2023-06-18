Воды практически нет: впечатляющие спутниковые фото бывшего Каховского водохранилища

После российского теракта с подрывом Каховской ГЭС одноименное водохранилище практически перестало существовать. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В сети активно распространяют кадры компании Planet Labs, датированные 17 июня 2023 года, сообщает 24 Канал. На них видно, что Каховского водохранилища как такового больше не существует.

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Последствия взрыва россиянами ГЭС

Через 11 дней после того, как россияне совершили теракт, приведший к масштабной техногенной катастрофе, Каховское водохранилище с каждым днем начало исчезать.

Уровень воды катастрофически снизился и начал возвращаться к привычному для Днепра уровню. Это привело к тому, что водохранилище перестало существовать.

О том, что водохранилища больше нет, свидетельствуют и спутниковые снимки, на которых видно, что воды на месте бывшего водохранилища почти нет.

Последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами: смотрите видео

Будет ли восстанавливать Украину Каховскую ГЭС

Вопросы Каховского водохранилища годами поднимали украинские ученые, однако после подрыва россиянами дамбы вопрос обострился.

Дело в том, что строительство Каховского водохранилища происходило в 50-х годах прошлого века советской властью и проводили его абсолютно варварским способом. Для строительства водохранилища под воду спустили места, где когда-то находились Токмакивская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлыцкая и Подпольненская Сечи. Частично под водой оказалась бывшая Каменская Сечь.

Кроме того, строительство ГЭС имело серьезные экологические последствия. Однако столь же трагические последствия имел и подрыв дамбы.

И все же, о возобновлении дамбы все-таки идут разговоры. По предварительным данным, для строительства новой дамбы нужно около 1 миллиарда долларов.