Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Он рассказал, что экспериментальный проект состоит из нескольких этапов, сообщает 24 Канал.

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Украина будет восстанавливать Каховскую ГЭС

На заседании премьер подчеркнул, что оросительные системы на Юге имеют важное значение для агробизнеса. Поэтому правительство приняло решение восстанавливать разрушенную оккупантами Каховскую ГЭС.

Сегодня правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которую подорвали россияне,

– сообщил Шмыгаль.

Премьер объяснил, что на первом этапе восстановления Каховской ГЭС будут спроектированы все инженерные конструкции. Также правительство подготовит необходимую базу для обновления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где находится станция. По словам Шмыгаля, он предполагает собственно строительные работы.

Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго". Как заявил премьер, постановление о восстановлении ГЭС было принято после соответствующих консультаций с экспертами и специалистами.

Шмыгаль объяснил, что восстановление Каховской ГЭС приумножит экономический потенциал Украины. По его словам, это будет ощутимо не только в аграрной сфере, но и в энергетической.

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