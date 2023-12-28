"Тела плавали как шары": как Россия скрывала огромные жертвы после подрыва Каховской ГЭС

Российские захватчики 6 июня 2023 года взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, что привело к подтоплениям и значительному количеству жертв. В то же время смертельные последствия в результате своего военного преступления оккупанты, как всегда, пытались скрыть.

В материале журналистов Associated Press очевидцы трагедии рассказали, как оккупанты не хотели ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС. Более того, россияне намеренно уменьшали количество реальных жертв после подрыва дамбы украинской гидроэлектростанции.

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Россияне пытались скрыть трагедии подрыва Каховской ГЭС

Журналисты AP обнаружили, что российские оккупационные власти значительно и намеренно занижали количество погибших после подрыва дамбы ГЭС. В частности, российские власти взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно изымая тела и не разрешая местным медицинским работникам и волонтерам унести тела.

Медсестра Светлана Сердюкова, жившая на временно оккупированной территории на момент подрыва Каховской ГЭС, а затем уехавшая оттуда, отметила, что масштаб этой трагедии не только Россия, но даже Украина не осознает.

Местные жители Алешков рассказали журналистам, что в течение первых трех дней после наводнения оккупационных властей нигде не было. Однако в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС тела накапливались и разлагались в летней жаре, от них витала вонь. К городским медицинским работникам обращались родные, которые не знали, куда девать погибших родственников.

Многие утонули. Гниение плоти вызывало надувание многих трупов. Люди плавали по городу, как воздушные шары,

– рассказала медсестра Светлана.

В конце концов, она отметила, что работники местного медицинского центра взяли на себя ответственность похоронить всех этих людей. Однако после того, как 1 января 2023 года оккупационные власти запретили выдавать свидетельства о смерти на украинском языке, медицинские работники продолжали делать это тайно, чтобы обеспечить актуальность украинской медицинской базы данных в столице Киеве. Жителям выдали две справки: одну для оккупантов, а другую – на украинском.

По данным журналистов AP, около 15 свидетельств о смерти было отправлено в электронном виде в течение первой недели после наводнения медсестре Светлане Сердюковой, которая дистанционно вела реестр в подконтрольной правительству Украине. Причиной смерти всех 15 человек стала асфиксия в результате утопления.

После возвращения в Алешки россияне начали наводить свои порядки.

Авторы материала рассказали, что сотрудники МЧС России вернулись в Алешки днем 9 июня, а через три дня начали восстанавливать контроль над городом в наводнении. Они привезли крупногабаритные грузовики, технику для расчистки дорог и предложили эвакуировать людей сначала в Раденск Херсонской области, а оттуда переселить в Челябинск и Тулу в России.

По данным журналистов, у российских властей были строгие приказы относительно больницы: теперь врачам было запрещено выдавать свидетельства о смерти пострадавших от наводнения. Однако им все еще разрешалось выдавать справки о других причинах смерти.

С этого момента, по словам медсестер, работавших в Алешках на момент прорыва дамбы, пострадавших от наводнения должны были направлять на вскрытие в другие учреждения Херсонской области, где врачи, утвержденные оккупационными властями, должны отвечать за выдачу справок после проведения судебно-медицинских экспертиз.

Медсестра Светлана сказала, что требовала от полиции официального распоряжения, доказывающего, что действовавшая с марта старая политика изменилась. Однако на ее запросы оккупационная полиция отвечала только угрозами.

Дальше делопроизводство Сердюковой не могло уйти. Последнее украинское свидетельство смерти она получила 14 июня.

Полиция приходила в больницу каждый день, чтобы сделать копии свидетельств о смерти, выданных врачами и убедиться, что их правила соблюдаются.

Больница направила чуть менее 50 тел в новые центры вскрытия, но это не отражает общее число погибших. Жителям дали конкретные номера телефонов для звонков в полицию, которая отправила работников забирать обнаруженные тела вообще обходя больницу. С членов семьи взимали 10 тысяч рублей в качестве платы за услуги. Спасатели также патрулировали улицы Алешков, собирая погибших.

15 июня больница начала вводить вакцины против гепатита A, дизентерии и брюшного тифа на фоне роста беспокойства по заболеваниям, передающимся через воду. Сотрудник городской коммунальной службы "Быт", отвечающий за уборку улиц, приехал явно нетрезвым, рассказала Светлана.

Светлана сказала ему вернуться, когда он протрезвеет. Но мужчина, которому около 40 лет, ответил, что не мог не выпить после увиденного. По его словам, ему было велено выкопать мертвых из-под их разрушенных домов и похоронить их в братских могилах.

История Анастасии Белой, у которой погиб отец в Алешках

Дочь погибшего в Алешках Юрия Белого – Анастасия, находилась во Львове на Западе Украины, куда сбежала перед вторжением. В последний раз она с отцом 6 июня 2023 года, около 15 часов.

По словам девушки, ее отец отказался эвакуироваться из их семейного дома, потому что у него было две немецкие овчарки, которых он не мог оставить.

Связь была с перебоями. Она призвала его пойти на второй этаж дома, если уровень воды продолжит подниматься. Она попыталась дозвониться снова через полчаса, но ответа – не последовало.

В частном телеграм-чате она обратилась с просьбой: "Белый Юрий Анатольевич, вторые сутки не выходит на связь", написала она, указав его последнее известное местонахождение – домашний адрес.

В конце концов, родной брат Юрия Белого смог найти его бездыханное тело. Мужчину похоронили в братской могиле во дворе православной Покровской церкви в центре Олешек.

По словам дяди Анастасии Белой, могилу облили хлоркой, а затем священник помолился над могилой. По словам работников организации "Быт", которые состояли из местных украинцев и выполняли приказы оккупационных властей, тела прятали без гробов и даже без мешков, чтобы их накрыть.

Точное количество тел в могиле, где похоронен Белый, неизвестно. Анастасия Белая сказала, что дядя не назвал ей точной цифры. Но работники больницы, опрошенные журналистами AP, оценивают их количество от 10 до 20. Также неизвестна судьба неопознанных тел, увезенных российской спасательной службой без родственников.

Медсестра Елена рассказала об ужасах после наводнения в Алешках

Медсестра Елена, работавшая в Алешках на момент подрыва Каховской ГЭС, рассказала, что 7 июня она, ее муж и трое соседей отправились на эвакуацию жильцов домов. 9 июня она впервые увидела трупы "раздутые и частично разложенные".

Они плавали. Я часто не могла узнать человека,

– сказала она.

Медсестра подчеркнула, что она обнаружила тех, кого лично знала около 20. Всех их она отвезла в больницу с надеждой, что родственники смогут унести тела. Остальные отвезли в другую церковь города, где тела освятил священник, и впоследствии похоронили на городском кладбище. Она сказала, что собрала более 100 мертвых тел.

По оценкам медиков, в Алешках утонули от 200 до 300 человек. Медсестра Елена отметила, что хоронила людей своими руками, ведь не было денег, чтобы нанять копателей, но люди вызвались делать это бесплатно.

Но по возвращении российской службы спасения эту работу прекратили. Оккупационные власти запретили волонтерам собирать или хоронить мертвых, говоря им, что это работа только полиции.

Приехали грузовики российской аварийной службы. По словам свидетелей, работники в белой одежде складывали мертвых в черные мешки.

Через несколько дней к Елене домой пришли несколько полицейских. Она сказала, что оккупанты обвинили ее в том, что она участвовала в погребении людей без свидетельств о смерти. Оккупационные полицейские допрашивали ее о том, почему она перевозила тела и сколько она нашла.

По ее словам, оккупанты сделали ей выговор, сказав, что она не имеет права собирать тела. И в конце концов заставили ее подписать документ, в котором обещала прекратить собирать мертвых, поскольку она не имела должной квалификации.

"К ним (оккупантам в Алешках – 24 Канал) приехали видеожурналисты, чтобы показать, как Россия здесь помогает. Последствия взрыва дамбы хотели скрыть, чтобы не рассказывали, сколько людей пострадало и сколько нуждается в помощи. Они хотели это скрыть", – сказала медсестра Елена.

Настоящие цифры жертв в Алешках могут даже и не узнать

По словам журналистов, в Алешках до сих пор скрывают доказательства наводнения после подрыва Каховской ГЭС, в частности, документы о погибших, участки, где они похоронены, фотографии, тайно собранные свидетельства о смерти.

Я спрятала все эти бумаги за закрытыми дверями. Со временем все забывается, кто-то, возможно, уедет, жизнь изменится, но с бумагами — никто не забудет. Важно было их спасти,

– сказала медсестра Светлана.

Она ждет, когда Украина освободит территорию, чтобы правда стала известна. Она очистила свой телефон и оставила документы, чтобы они не попали в руки россиян.

Жители в разговоре с AP после возвращения на подконтрольную Украине территорию сказали, что большая часть города уже непригодна для проживания. Многие считаются пропавшими без вести после наводнений, а бои все ближе.

Журналисты подчеркнули, что сейчас двух третей Алешков нет, уничтожены целые районы и дома, по словам полутора десятков выехавших жителей.

Светлана рассказала, что коллеги, еще живущие в Алешках, рассказали ей, что после ее отъезда в августе ее офис ограбили. Но она уверена, что документы до сих пор скрыты.