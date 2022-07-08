Премьер заверила, что партия Isamaa не требовала ее отставки. Хотя парламентарии неоднократно заявляли, что присоединятся к коалиции, если Каллас уйдет с поста.

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Я сама внесла это предложение, ведь если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства,

– отметила премьер.

Она добавила, что сформировать новое правительство хотят как можно быстрее, но созвать парламент может быть сложно, поскольку начались летние каникулы.

Обратите внимание! 7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Однако он заверил, что Лондон продолжит поддерживать борьбу украинцев за свободу, сколько это потребуется.

Как Каллас поддерживала Украину

Премьер Эстонии с начала масштабного вторжения россии поддерживала Украину. Например, она призвала лидеров ЕС не звонить путину, чтобы он почувствовал себя в изоляции. Она отмечала, что такие звонки не будут способствовать деэскалации конфликта.

Также Каллас предлагала создать специальные счета, куда страны будут перечислять средства за газ и нефть, а затем передавать их Украине. Она призвала рассмотреть варианты, как Украина сможет получить репарации от россии после войны на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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