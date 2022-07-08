Прем'єрка запевнила, що партія Isamaa не вимагала її відставки. Хоча парламентарі неодноразово заявляли, що приєднаються до коаліції, якщо Каллас піде з посади.
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Я сама внесла цю пропозицію, адже якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення,
– зазначила прем'єрка.
Вона додала, що сформувати новий уряд хочуть якнайшвидше, але скликати парламент може бути складно, оскільки почалися літні канікули.
Як Каллас підтримувала Україну
- Прем'єрка Естонії від початку масштабного вторгнення росії підтримувала Україну. Наприклад, вона закликала лідерів ЄС не телефонувати путіну, аби він відчув себе в ізоляції. Вона наголошувала, що такі дзвінки не сприятимуть деескалації конфлікту.
- Також Каллас пропонувала створити спеціальні рахунки, куди країни будуть переказувати кошти за газ і нафту, а потім передати їх Україні. Вона закликала розглянути варіанти, як Україна зможе отримати репарації від Росії після війни на відновлення зруйнованої інфраструктури.
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