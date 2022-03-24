Про це вона сказала перед початком саміту ЄС у Брюсселі. Вона закликала розглянути варіанти, як Україна зможе отримати репарації від Росії після війни на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Читайте також: У Криму російських військових вже хоронять сотнями, – Генштаб

Також вона наголосила на необхідності впровадження нових санкцій, щоб зупинити Путіна.

Але також є дискусії про те, як отримати фонди для виплати репарацій Україні. Одним із рішень може бути ескроу-рахунок, куди ми платитимемо гроші за нафту і газ, але він також може бути використаний для репарацій Україні. Ми повинні почати думати про це, дивлячись на руйнування,

– сказала прем'єрка.

Що таке ескроу-рахунок? Це поточний рахунок, де кошти зберігаються до виконання всіх зобов'язань за договором обома сторонами. Тобто Каллас пропонує віддати усі кошти, які європейські країни сплачують Росії за газ і нафту.

Дивіться Звернення Зеленського до G7: