Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии, призвала не медлить партнеров с предоставлением Украине оружия. Чем дольше они сомневаются, тем дороже миру обойдутся амбиции Путина, заявила она во время ежегодной Балтийской оборонной конференции.
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Западная помощь – ключ к победе Украины
Каллас подчеркнула, что, к сожалению, у России много ресурсов для ведения войны на истощение. Путин рассчитывает, что Запад и Украина в конце концов устанут. Глава эстонского правительства отметила, что верит в окончательную победу Украины. Однако, по мнению Каллас, самостоятельно, без поддержки союзников она не справится.
Политик призвала не обращаться внимания на угрозы России в ответ на передачу Украине военной помощи и как можно скорее реагировать на нужды Киева на фронте.
Президент Украины Зеленский очень четко резюмировал: если наши партнеры нам не помогут, они помогут России победить. Это так просто,
– подчеркнула Каллас.
Кроме того, премьер отметила, что нынешние запасы вооружения в Европе не отвечают потребностям военного времени, поэтому необходимо увеличить объемы оборонного производства.
По словам Каллас, Эстония будет поддерживать Украину до победы. "Победа означает справедливый и крепкий мир. Он основывается на территориальной целостности и привлечении агрессора к ответственности", – добавила политик.
Прогнозы мира по завершению войны в Украине
- Британский генерал Берронс считает, что в 2023 году победы Украины ждать не следует. Впрочем, это может произойти в 2024 или 2025 годах при условии, что международные партнеры усилят помощь. Для того чтобы оказать Киеву необходимую поддержку, союзники должны увеличить производство оружия.
- После визита в Россию президент Турции Эрдоган заявил, что переспектив на ближайший мир в Украине нет.
- Глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии отметил, что война против России может продолжаться еще 9 лет – до 2032 года. В этот срок входит не только победа на поле боя, но и сам процесс развала страны-агрессорки.