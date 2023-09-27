Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии, призвала не медлить партнеров с предоставлением Украине оружия. Чем дольше они сомневаются, тем дороже миру обойдутся амбиции Путина, заявила она во время ежегодной Балтийской оборонной конференции.

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Западная помощь – ключ к победе Украины

Каллас подчеркнула, что, к сожалению, у России много ресурсов для ведения войны на истощение. Путин рассчитывает, что Запад и Украина в конце концов устанут. Глава эстонского правительства отметила, что верит в окончательную победу Украины. Однако, по мнению Каллас, самостоятельно, без поддержки союзников она не справится.

Политик призвала не обращаться внимания на угрозы России в ответ на передачу Украине военной помощи и как можно скорее реагировать на нужды Киева на фронте.

Президент Украины Зеленский очень четко резюмировал: если наши партнеры нам не помогут, они помогут России победить. Это так просто,

– подчеркнула Каллас.

Кроме того, премьер отметила, что нынешние запасы вооружения в Европе не отвечают потребностям военного времени, поэтому необходимо увеличить объемы оборонного производства.

По словам Каллас, Эстония будет поддерживать Украину до победы. "Победа означает справедливый и крепкий мир. Он основывается на территориальной целостности и привлечении агрессора к ответственности", – добавила политик.

Прогнозы мира по завершению войны в Украине