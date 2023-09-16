Дело в том, что даже возвращение к административным границам 1991 года не гарантирует моментальное окончание войны. Боевые действия могут продолжаться и дальше на определенной территории. Почему так может произойти 24 Каналу объяснил Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ.
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Существует два этапа окончания войны
Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии заявил, что война против России может занять еще 9 лет – до 2032 года. По словам генерал-майора Кристиана Фрейдинг, Германия готова помогать Украине в течение всего этого времени.
Есть два этапа окончания войны. Основной – когда мы уничтожим русскую армию, вероятнее всего, это будет в следующем году. Выйдем на админграницы. Дальше нам придется укреплять их, поскольку Россия будет разваливаться и извергать волны вооруженных агрессивных людей, которые могут двигаться в сторону Запада,
– подчеркнул Роман Свитан.
По мнению военного эксперта, не нужно будет отменять военное положение в некоторых приграничных с Россией областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской. Более того, военное положение там следует удерживать в течение даже 10 лет, развернув армию вдоль границ.
"Этих 10 лет развал России будет опасным для нас, еще будут продолжаться боевые действия. Как раз об этом говорят наши партнеры. Они это предполагают и планируют. Уже и в политикуме США привыкли к мнению, что Россия будет распадаться на национальные кластеры". – отметил Свитан.
Распад России может быть не таким, скажем, "бескровным", как это было с Советским Союзом. Может вылезть немало проблем и вопросов, в том числе пограничных. В это время может вмешаться и решать и ООН.
Роман Свитан о прогнозах завершения войны: смотреть видео
Завершение войны в Украине: что говорят в мире
- На днях Глава чешского генштаба Карел Реха отметил, что не разочарован темпами контрнаступления ВСУ. В то же время он прогнозирует длительное противостояние с Россией. Рех подчеркнул, что на протяжении всего времени важно поддерживать Украину.
- В то же время британский генерал в отставке, экскомандующий Объединенными силами Ричард Берронс убежден, что Украина может победить уже в ближайшие годы. Речь идет о периоде 2024 – 2025 года. Для этого, по мнению генерала, Украине необходимо большее оборудование для разминирования, снарядов и другого оружия.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война может завершиться даже в этом году. Однако для этого нужен ряд условий. Среди ключевых – полный излом морального духа россиян и поддержка западного мира – как военная, так и политическая.