Річ у тім, що навіть повернення до адміністративних кордонів 1991 року не гарантує моментне закінчення війни. Бойові дії можуть тривати й надалі на певній території. Чому так може відбутися 24 Каналу пояснив Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ.

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Існує два етапи закінчення війни

Глава ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини заявив, що війна проти Росії може тривати ще 9 років – до 2032 року. За словами генерал-майора Крістіана Фройдинг, Німеччина готова допомагати Україні протягом усього цього часу.

Є два етапи закінчення війни. Основний – коли ми знищимо російську армію, найімовірніше, це буде наступного року. Вийдемо на адмінкордони. Далі нам доведеться укріплювати їх, оскільки Росія розвалюватиметься і вивергатиме хвилі збройних агресивних людей, які можуть рухатись в бік Заходу,

– наголосив Роман Світан.

На думку військового експерта, не потрібно буде скасовувати воєнний стан у деяких прикордонних з Росією областях: Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Луганської. Ба більше, воєнний стан там варто утримувати протягом навіть 10 років, розгорнувши армію вздовж кордонів.

"Цих 10 років розвалювання Росії буде небезпечним для нас, ще триватимуть бойові дії. Якраз про це говорять наші партнери. Вони це передбачають та планують. Вже й в політикумі США звиклись до думки, що Росія розпадатиметься на національні кластери". – зазначив Світан.

Розпад Росії може бути не таким, скажімо, "безкровним", як це було із Радянським Союзом. Може вилізти чимало проблем та питань, зокрема прикордонних. В це згодом може втрутитись та вирішувати й ООН.

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