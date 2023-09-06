В Україні працює унікальна група експертів, які створюють копії зброї з пластику, металу, дерева та піни. Ці приманки дозволяють ЗСУ обдурити ворога.
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Як це працює
Спеціальна команда створює точні копії передових систем зброї. Російські окупанти, в особливості оператори дронів, сприймають макети як справжні цілі. У матеріалі зазначається, що українцям вдається вводити в оману навіть досвідчених у боях солдатів країни-агресорки.
В результаті загарбники дарма витрачають на приманки свої БпЛА, ракети, боєприпаси. Також ці об'єкти дозволяють Силам оборони захистити свою техніку та людей, що її обслуговують.
Коли військові приходять до нас і кажуть, що в них закінчилися макети, це означає, що ми успішно впоралися зі своєю роботою,
– сказав один з працівників.
Які приманки є в України
Українці створюють макети артилерії, радарів та іншої техніки. Ідея створити зброю-приманку прийшла до топменеджерів фірми ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У запиленому цеху група українських експертів наввипередки виготовляє артилерійські гармати, що ніколи не вистрілять, радарні комплекси, які нічого не можуть виявити, і ракети без вибухівки,
– зазначається у матеріалі.
Як пише видання, працівники регулярно оновлюють свою "виробничу лінію" та імітують нову зброю у різноманітному арсеналі ЗСУ. Також вони намагаються робити макети більш реалістичними та підлаштовуватися під зміни в поведінці росіян, адже окупанти можуть вчитися на помилках.
Робітники збирають у майстерні уламки як доказ результативності своєї праці. Наприклад, в них є розбите крило російського "Ланцета", а також двигун та зім'яті фрагменти іранського "Шахеда". Подібними "сувенірами" в них заповнена ціла шафа.
Зі зрозумілих причин, західні журналісти не розкривають місцеперебування цієї майстерні та її працівників. Видання тільки повідомило, що члени команди є відрядженими на невизначений термін співробітниками металургійної компанії "Метінвест ", яка керувала "Азовсталлю" у Маріуполі. Зазначається, що основним акціонером компанії є Рінат Ахметов, який особисто погодив цей проєкт.
Кадри майстерні та матеріали з приманками / Фото The Guardian
Що пишуть інші ЗМІ про війну в Україні
- У The New York Times нещодавно проаналізували ситуацію на фронті та повідомили про спроби ЗСУ розширити пролом в російській обороні біля Роботиного. Це дозволить Силам оборони залучити більше техніки та особового складу до просування на Південь.
- А видання Sky News зауважило, що російські окупанти нервують через це. Тому вони постійно перекидають війська та намагаються штурмувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.
- Раніше журналісти з The Economist вказали на зростання кількості пожеж на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про те, що ЗСУ тепер частіше б'ють по загарбниках. На думку аналітиків, наступ українських воїнів може пришвидшитися.