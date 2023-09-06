В Украине работает уникальная группа экспертов, которые создают копии оружия из пластика, металла, дерева и пены. Эти приманки позволяют ВСУ обмануть врага.

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Как это работает

Специальная команда создает точные копии передовых оружейных систем. Российские оккупанты, в особенности операторы дронов, воспринимают макеты как подлинные цели. В материале отмечается, что украинцам удается обманывать даже опытных в боях солдат страны-агрессорки.

В результате захватчики зря тратят на приманки свои БПЛА, ракеты, боеприпасы. Также эти объекты позволяют Силам обороны защитить свою технику и обслуживающих ее людей.

Когда военные приходят к нам и говорят, что у них закончились макеты, это значит, что мы успешно справились со своей работой.

– сказал один из работников.

Какие приманки есть у Украины

Украинцы создают макеты артиллерии, радаров и другой техники. Идея создать оружие-приманку пришла к топ-менеджерам фирмы еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

В запыленном цехе группа украинских экспертов наперегонки изготавливает артиллерийские пушки, которые никогда не выстрелят, радарные комплексы, которые ничего не могут обнаружить, и ракеты без взрывчатки,

– отмечается в материале.

Работники регулярно обновляют свою "производственную линию" и имитируют новое оружие в разнообразном арсенале ВСУ. Также они пытаются делать макеты более реалистичными и подстраиваться под изменения в поведении россиян, ведь оккупанты могут учиться на ошибках.

Рабочие собирают в мастерской обломки как подтверждение результативности собственного труда. К примеру, у них есть разбитое крыло российского "Ланцета", а также двигатель и смятые фрагменты иранского "Шахеда". Подобными "сувенирами" у них заполнен целый шкаф.

По понятным причинам, западные журналисты не раскрывают местонахождение этой мастерской и ее работников. Издание только сообщило, что члены команды являются командированными на неопределенный срок сотрудниками металлургической компании "Метинвест", которая руководила "Азовсталью" в Мариуполе. Отмечается, что основным акционером компании является Ринат Ахметов, который лично согласовал этот проект.

Кадры мастерской и материалы с приманками / Фото The Guardian



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