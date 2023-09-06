В Украине работает уникальная группа экспертов, которые создают копии оружия из пластика, металла, дерева и пены. Эти приманки позволяют ВСУ обмануть врага.
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Как это работает
Специальная команда создает точные копии передовых оружейных систем. Российские оккупанты, в особенности операторы дронов, воспринимают макеты как подлинные цели. В материале отмечается, что украинцам удается обманывать даже опытных в боях солдат страны-агрессорки.
В результате захватчики зря тратят на приманки свои БПЛА, ракеты, боеприпасы. Также эти объекты позволяют Силам обороны защитить свою технику и обслуживающих ее людей.
Когда военные приходят к нам и говорят, что у них закончились макеты, это значит, что мы успешно справились со своей работой.
– сказал один из работников.
Какие приманки есть у Украины
Украинцы создают макеты артиллерии, радаров и другой техники. Идея создать оружие-приманку пришла к топ-менеджерам фирмы еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
В запыленном цехе группа украинских экспертов наперегонки изготавливает артиллерийские пушки, которые никогда не выстрелят, радарные комплексы, которые ничего не могут обнаружить, и ракеты без взрывчатки,
– отмечается в материале.
Работники регулярно обновляют свою "производственную линию" и имитируют новое оружие в разнообразном арсенале ВСУ. Также они пытаются делать макеты более реалистичными и подстраиваться под изменения в поведении россиян, ведь оккупанты могут учиться на ошибках.
Рабочие собирают в мастерской обломки как подтверждение результативности собственного труда. К примеру, у них есть разбитое крыло российского "Ланцета", а также двигатель и смятые фрагменты иранского "Шахеда". Подобными "сувенирами" у них заполнен целый шкаф.
По понятным причинам, западные журналисты не раскрывают местонахождение этой мастерской и ее работников. Издание только сообщило, что члены команды являются командированными на неопределенный срок сотрудниками металлургической компании "Метинвест", которая руководила "Азовсталью" в Мариуполе. Отмечается, что основным акционером компании является Ринат Ахметов, который лично согласовал этот проект.
Кадры мастерской и материалы с приманками / Фото The Guardian
Что пишут другие СМИ о войне в Украине
- В The New York Times недавно проанализировали ситуацию на фронте и сообщили о попытках ВСУ расширить брешь в российской обороне возле Работино. Это позволит Силам обороны привлечь больше техники и личного состава для продвижения на Юг.
- А издание Sky News отметило, что российские оккупанты нервничают из-за этого. Поэтому они постоянно перекидывают войска и пытаются штурмовать позиции Сил обороны на Купянском направлении.
- Ранее журналисты из The Economist отметили рост пожаров на временно оккупированных территориях, что свидетельствует о том, что ВСУ теперь чаще бьют по захватчикам. По мнению аналитиков, наступление украинских воинов может ускориться.