Премьер Эстонии ответила, будет ли ее страна отправлять войска в Украину

Премьер Эстонии Кая Каллас объяснила, что имела в виду, когда поддержала идею президента Франции Эмманюэля Макрона относительно пребывания иностранных военных в Украине.

Она подчеркнула, что и она, и другие лидеры говорили о присутствии военных не как контингента для участия в боевых действиях.

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"Наши солдаты не поедут туда воевать. Могу заверить вас в этом так, как и уверяли другие лидеры", – сказала премьер-министр.

"Киев не просил о войсках"

Кая Каллас также отметила, что украинская власть и не просила союзников о войсках, зато продолжает просить о снарядах и ПВО. И если европейские страны хотят завершения войны, они должны продолжать оказывать военную помощь Украине.

Чтобы нам не пришлось воевать, мы должны продолжать прилагать усилия для того, чтобы эта война закончилась в Украине, и это то, о чем нас просят сами украинцы. Они не просили солдат, сухопутных войск. Они просили о снарядах, ПВО, об обучении военных – и все это мы делаем,

– сказала Кая Каллас.

К слову, эстонские депутаты требовали от Каллас подтвердить, что в Украине точно нет эстонских военнослужащих "в любом статусе или роли".

Кроме того, они требовать обещания, что эстонские военные силы "не будут вмешиваться в войну в Украине", чтобы не спровоцировать прямое столкновение между Эстонией и Россией.

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