Вона наголосила, що і вона, і інші лідери говорили про присутність військових не як контингенту для участі у бойових діях.

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"Наші солдати не поїдуть туди воювати. Можу запевнити вас у цьому так, як і запевняли інші лідери", – сказала прем'єрка.

"Київ не просив про війська"

Кая Каллас також зазначила, що українська влада і не просила союзників про війська, натомість продовжує просити про снаряди і ППО. І якщо європейські країни хочуть завершення війни, вони мають продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Щоб нам не довелось воювати, ми маємо продовжувати докладати зусилля для того, щоб ця війна скінчилась в Україні, і це те, про що нас просять самі українці. Вони не просили солдатів, сухопутних військ. Вони просили про снаряди, ППО, про навчання військових – і все це ми робимо,

– сказала Кая Каллас.

До слова, естонські депутати вимагали від Каллас підтвердити, що в Україні точно немає естонських військовослужбовців "у будь-якому статусі чи ролі".

Крім того, вони вимагати обіцянки, що естонські військові сили "не втручатимуться у війну в Україні", аби не спровокувати пряме зіткнення між Естонією і Росією.

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