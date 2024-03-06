Вона наголосила, що і вона, і інші лідери говорили про присутність військових не як контингенту для участі у бойових діях.
Дивіться також Позитивна для нас політична гра: чому Макрон заговорив про відправку західних військ в Україну
"Наші солдати не поїдуть туди воювати. Можу запевнити вас у цьому так, як і запевняли інші лідери", – сказала прем'єрка.
"Київ не просив про війська"
Кая Каллас також зазначила, що українська влада і не просила союзників про війська, натомість продовжує просити про снаряди і ППО. І якщо європейські країни хочуть завершення війни, вони мають продовжувати надавати військову допомогу Україні.
Щоб нам не довелось воювати, ми маємо продовжувати докладати зусилля для того, щоб ця війна скінчилась в Україні, і це те, про що нас просять самі українці. Вони не просили солдатів, сухопутних військ. Вони просили про снаряди, ППО, про навчання військових – і все це ми робимо,
– сказала Кая Каллас.
До слова, естонські депутати вимагали від Каллас підтвердити, що в Україні точно немає естонських військовослужбовців "у будь-якому статусі чи ролі".
Крім того, вони вимагати обіцянки, що естонські військові сили "не втручатимуться у війну в Україні", аби не спровокувати пряме зіткнення між Естонією і Росією.
Резонансна заява Макрона: головне
- Французький президент заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. І попри те, що відразу було озвучено, що консенсусу щодо цього питання між союзниками немає, ідея викликала активне обговорення, а подекуди – невдоволення.
- Виключили можливість відправлення своїх військ до України більшість країн НАТО: Німеччина, Велика Британія та США.
- Відреагували на це і в Москві. Там традиційно залились образами, гнівом та погрозами.