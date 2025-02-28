"Это единственная гарантия безопасности": Каллас разгневана на Трампа, потому что тот "закрыл двери" Украине в НАТО

НАТО предлагает лучшие гарантии безопасности для нашего государства. Но президент США Дональд Трамп "закрыл двери" Североатлантического альянса для Украины из-за российских нарративов.

Такое мнение в интервью AFP высказала высокопоставленный дипломат ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время своего визита в Вашингтон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

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Как отреагировала Каллас на заявления Трампа

По ее мнению, европейцы никак не смогут помочь в заключении потенциального соглашения о прекращении огня в Украине, если этого не позволит президент США Дональд Трамп, который сам возобновил прямые контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

Она подчеркнула, что страны Североатлантического альянса никогда не нападали на Россию, которая так "боится демократии". В то же время дипломат отметила, что единственная гарантия безопасности от России, как и для всех других государств, является членство в НАТО.

"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, это зонтик НАТО", – отметила Кая Каллас.

Также она назвала ложным недавнее заявление американского президента о том, что Украина может "забыть о" вступлении в НАТО при любом урегулировании. Дональд Трамп тогда объяснил это тем, что именно Альянс стал "причиной, из-за которой все это началось".

Это российский нарратив, на который мы не должны покупаться. Мой вопрос заключается в том, почему мы должны давать России то, что они хотят, в дополнение к тому, что они уже сделали – напали на Украину, аннексировали территорию, оккупировали территорию, а теперь предлагают что-то в придачу. Представьте себе, что здесь, в Америке, после 11 сентября вы бы сели с Усамой бин Ладеном и сказали: "Ладно, что еще вы хотите?",

– заявила она.

Напомним, также недавно советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что вступление Украины в НАТО пока даже не рассматривают. Вместо этого он хочет, чтобы европейские союзники активизировали свои усилия.