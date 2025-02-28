Таку думку в інтерв'ю AFP висловила високопоставлена дипломатка ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час свого візиту до Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

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Як відреагувала Каллас на заяви Трампа

На її думку, європейці ніяк не зможуть допомогти в укладенні потенційної угоди щодо припинення вогню в Україні, якщо цього не дозволить президент США Дональд Трамп, який сам відновив прямі контакти з російським диктатором Владіміром Путіним.

Вона наголосила, що країни Північноатлантичного альянсу ніколи не нападали на Росію, яка так "боїться демократії". Водночас дипломатка зазначила, що єдина гарантія безпеки від Росії, як і для всіх інших держав, є членство в НАТО.

"Чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює, єдина гарантія безпеки, яка працює, це парасолька НАТО", – зазначила Кая Каллас.

Також вона назвала неправдивою нещодавню заяву американського президента про те, що Україна може "забути про" вступ до НАТО за будь-якого врегулювання. Дональд Трамп тоді пояснив це тим, що саме Альянс став «причиною, через яку все це почалося".

Це російський наратив, на який ми не повинні купуватися. Моє питання полягає в тому, чому ми повинні давати Росії те, що вони хочуть, на додаток до того, що вони вже зробили – напали на Україну, анексували територію, окупували територію, а тепер пропонують щось на додачу. Уявіть собі, що тут, в Америці, після 11 вересня ви б сіли з Усамою бін Ладеном і сказали: "Гаразд, що ще ви хочете?",

– заявила вона.

Нагадаємо, також нещодавно радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц заявив, що вступ України до НАТО наразі навіть не розглядають. Натомість він хоче, щоб європейські союзники активізували свої зусилля.