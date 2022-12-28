В укрытии или без света – но всегда с нашими читателями: как команда 24 канала пережила 2022 год

Обычно к концу года каждый из нас подводит определенные итоги – оглядывается на пережитое и строит планы на будущее. Только в этом году мы будем оглядываться еще долго, ведь Украина пережила его в условиях полномасштабной войны. Жизнь нашей команды также претерпела серьезные изменения.

Весь этот год команда 24 канала была постоянно с вами, в любых ситуациях. И все же сегодня мы хотим немного приоткрыть для вас занавес того, что же происходит по ту сторону экрана по новостям и сообщениям в наших соцсетях. Так что о том, как команда сайта 24 канала пережила 2022 год – читайте дальше.

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Угроза полномасштабной войны: не хотели верить, но были уверены в ВСУ

Еще осенью прошлого года украинские и иностранные СМИ писали об угрозе вторжения. Мы не были исключением. И нас эти новости тоже тревожили. Но год начался для нас с протестов в Казахстане – когда в Сочельник, после ужина с семьей, мы выходили писать новости о том, что там происходит.

Закончились рождественские праздники, закончился наш покой. Встречи российской делегации с представителями США, ЕС и НАТО. Переговоры о "гарантиях безопасности" для страны-террориста, на фоне которых иностранная пресса кричит на все голоса о том, что вот-вот Россия начнет полномасштабную войну. Где-то с тех пор и до того рокового дня мы работали постоянно с этой темой.

У каждого украинца, видевшего новости об угрозе, возникали тревожные эмоции, как и у нас. И все же, нужно отметить, что наша команда верила в наших военных еще до 24 февраля.

Это было 13 февраля. Мы решили подготовить редакционный материал об угрозе вторжения, оценить все риски и ответить на главный вопрос – как успокоиться на фоне тревожных новостей. Тогда появилась врезка, которую мы использовали в течение следующих дней.

Как и любая организация, любая компания, мы обсуждали планы на случай начала вторжения. Первые планы были созданы в марте 2021 года, когда Россия впервые стянула войска под украинскую границу, говоря об обычных учениях. Осенью и зимой приходилось планировать снова. Как рассказывал генеральный директор ТРК "Люкс" Роман Андрейко, планов было 3 и все они зависели от того, что нас ожидает:

план А предусматривал работу в условиях обострения на Востоке. В таком случае наша компания приобрела несколько генераторов;

план Б предусматривал эвакуацию киевского офиса во Львов. Именно этот план реализовывали после 24 февраля из-за обстрелов столицы.

был еще и катастрофический план С – эвакуация сотрудников за границу. Но все понимали, что это самый вероятный сценарий.

У нас было немало совещаний, но все обсуждения сводились к "Дай Бог, не понадобится". Но сами планы были очень и очень просты – работать. Или в Киеве, или во Львове или в любом другом городе. Быть с вами – нашими читателями. Где-то по такому плану мы начали рабочий день 24 февраля. С того дня жизнь нашей страны изменилась полностью. Мы не стали исключением.

Под сирены и взрывы, в укрытиях, коридорах и ванных комнатах: работа в условиях войны

24 февраля – утро, о котором у каждого украинца есть что рассказать. Мы тоже. Для нашей команды этот день начался по-разному – редакторы фильма, а ныне выпускные редакторы Олесь Друкач и Ирина Буртик были свидетелями начала полномасштабной войны – она началась именно на их смене.



Новость, с которой все и началось / Скриншот

Около пяти часов большинство команды приступило к работе после звонков от руководства, а другие присоединялись к работе по мере того, как просыпались. Есть момент, который заставляет нас сейчас улыбаться – в то утро мы были так настроены на работу, что в какой-то момент новости закончились. Буквально. Когда выпускающие редакторы бросали одну новость, то было сразу несколько желающих ее взять, потому что уже не о чем было писать. Звучит странно, учитывая, сколько новостей тогда появлялось, но так и было, потому что, как выяснилось, нас было многовато. Те, кто вчера писал о спорте, шоубизнесе, криптовалюте, играх, путешествиях и т.д., в то утро писали о войне.

Безумный темп работы прерывали сирены. Кто-то бежал в паркинги, кто-то в подвале, кто-то прятался в ванных комнатах или коридорах. У кого был доступ в интернет – продолжал работать даже по укрытиям. Первый месяц войны мы работали без выходных – работа была нашим ежедневным делом и каждый из нас понимал, для чего мы это делаем. Мы работаем ради победы.



Если нас спросят, с каким сообщением у нас ассоциируется первый день вторжения. / Скриншот

Ничто не остановит новости, время которых наступило: работа в условиях отсутствия света

В то же время, как и многие другие СМИ и различные компании, мы столкнулись с проблемой финансирования. Основу нашего дохода до полномасштабного вторжения составляла реклама, ставшая не актуальной с 24 февраля. Так что нам пришлось обращаться к вам, наши читатели. Именно с вашей поддержкой наша команда могла работать, рассказывать вам о самых важных событиях Украины и мира, разбивать фейки российской пропаганды и противодействовать враждебным ИПСО.

Следующей проблемой, с которой столкнулись украинцы, стали удары россиян по энергообъектам, что привело к отключениям света. А это все влечет отсутствие интернета и связи, что усложняет условия работы.

Так что нашей команде пришлось приспособиться к новым условиям работы. Пожалуй, большинство из нас может уже назвать свои любимые кофейни, в которых есть генераторы и интернет, и у каждого есть истории о том, как их ласково просили покинуть заведение, потому что он уже закрывался. Есть даже истории от коллег о том, как они работали в Пунктах несокрушимости.

Воспоминания нашей команды про уходящий год

Анастасия Зазуляк, главный редактор сайта

Прошлый год стал для нас большим экзаменом. Наша редакция изменилась, окрепла и при всех сложностях очень возросла. Война не сломала нас, а еще больше объединила. Мы, как и все украинцы, впервые услышали сирены, взрывы, увидели ракеты и научились спускаться в укрытие. При этом всегда с нами был неизменный атрибут – ноутбук.

Мы работали из бомбоубежищ, подвалов, парковок, в аэропортах, торговых центрах, в авто, на границе. Во время первой воздушной тревоги и жуткой сирены мы не паниковали и не растерялись. Мы сначала сообщили о тревоге вам – нашим читателям и зрителям, а затем позаботились о собственной безопасности. Это чувство долга поймут все журналисты. Это наша линия фронта, мы без сомнения и с большой верой встали на защиту информационного поля 24 февраля в 4.45 утра. С этого момента началась наша личная и совместная борьба против единого врага. Пока Силы обороны Украины освобождают нашу землю, мы стояли и будем стоять до последнего на нашем информационном фронте.

Наталья Боднар, шеф-редактор сайта

Вечером 23 февраля я впервые за пять лет включила звук на телефоне. А перед 5 утра меня разбудила коллега со словами, что происходит что-то странное. Уже через 15 минут "нечто странное" имело четкое определение – Россия начала масштабное наступление.

Я будила коллег и слышала от них самый страшный вопрос "Натали, война?". Война. Мы работали нон-стоп и спали по 2 – 3 часа. Мой мир вроде бы стал виртуальным, где были только новости и чаты. А с ними боль всего происходящего и гордость за мощное сопротивление. Этот год был безумным. Он так много унес и так сильно изменил нас.

Одно из первых сообщений, которые были в рабочем чате 24 февраля, звучало так (писала Настя Зазуляк): "Эти сутки работаем 24/7. Устали, пошли поспать на 2 часа и возвращаемся. ВСУ там, мы – здесь". Прошло более 9 месяцев. Мы до сих пор работаем из укритий, коридоров и без света. Страхуем друг друга при первой же нужде. И остаемся с главным принципом – защитники там, на фронте, а мы – здесь, на информационном фронте. И каждое "спасибо, что рассказываете нашу историю" от переселенцев, волонтеров, военных и других людей – самое ценное описание нашей работы. Ибо вместе мы прожили самый сложный год. И вместе двигаемся к победе.

Эмал Наби, заместитель главного редактора

Вечером 23 февраля я работал допоздна, тогда еще на смене выпускного редактора. Уже тогда преследовало чувство чего-то неотвратимого. Ночью, после сообщений о заблокированных взлетно-посадочных полосах в аэропортах, мне стало все понятно. Дал себе слово не засыпать, но усталость одолела после изнурительного дня.

Утро 24 февраля, пожалуй, каждый помнит по-своему, я же его запомнил оцепенением – из-за выражения лица соседского мальчика, который во время первых тревог сидел рядом с растерянными родителями в холодном бомбоубежище. Оцепенение длилось недолго. От дурных мыслей, как ни странно, спасла работа. Очень много адской работы. Я вообще почти не помню период с конца февраля по май – ощущение времени просто исчезло. Первые дни и недели мы спали по 2-3 часа в сутки, если везло. Смена выпускного тянулась одним тяжелым, ползучим, жестоким днем. Сон стал реальностью, а реальность превратилась в кошмарный сон.

Этот год был годом потерь и рубцов, как личных, так и каждого, которые уже воспринимаются как личные. В то же время этот год стал и годом неожиданных достижений, как личных, так и каждого в частности. Мы стали одним целым, мы изменились навсегда, мы видим в глазах друг друга тот же взгляд, мы запомним этот год на всю жизнь и никогда не забудем тех, кого с нами уже нет.

Вероника Климская, заместитель главного редактора

6 и 7 января, когда были протесты в Казахстане, и 27 января, когда произошел расстрел нацгвардейцев в Днепре, я думала, что пережила самые плохие рабочие смены за 5 лет в СМИ. Такая наивная. 15 февраля вышел мой текст о том, почему нам всем нужно не нагонять панику, готовиться и верить в ВСУ. В воздухе пахло тревогой, с тех пор я больше никогда не мьютила на ночь айфон. Ждала тревожного звонка. После него все было как в тумане – несколько недель работа в темпе 8 через 8 – рабочие часы и нерабочие. Первый выходной в середине марта.

В этом году мне было как сглазили: на мои изменения приходились самые трешевые и стрессовые события. Иногда это даже пугало и мотивировало больше не выходить на работу. Но ясно, что причина не во мне, а в северном соседе. Из самого ужасного – взрыв на вокзале в Краматорске, попадания по Яворивскому полигону, теракты в Виннице и Кременчуге, трагедия в Еленовке, взрывы во Львове на танковом и нефтебазе, попадания в Сергеевку, ракетные атаки по Дарницкому вагоноремонтному и жилым домам.

PS Самолет Нэнси Пелоси спокойно сел и улетел, возможно, потому, что это были не мои изменения. Рассасывание конфликта в Косово тоже, вероятно, мое влияние, потому что у меня тогда было выходное.

Если без шуток, я обожаю свою работу и живу новостным трэшем. Год показался тяжелым, но мы – стойкие и несокрушимые и готовы к новым вызовам. И новости о смерти Путина.

Ирина Вихрущ, выпускающий редактор

24 февраля я должна была выйти на смену в 6 утра. Проснулась в 5 от взрывов. Сначала побежала к компьютеру и включилась в рабочие чаты, а после начала будить мужа. Час поработал, хотя на работе были просто все, а дальше до поздней ночи выезжала из Киева в Тернополь. По дороге видела людей, которые пешком шли из столицы, унося в руках переноски с животными.



Киев. 24 февраля 2022 года, 6:00 / Фото Ирины Вихрущ

По приезду сразу вышла на ночную смену. У выпускных она была таким вахтовым методом: 6 часов – сон, 6 – работаешь. Первый выходной был где-то через месяц работы в таком режиме.

Я люблю свою работу, но от потока новостей, который каждый день просматриваю, сталкиваюсь с эмоциональными качелями. Меня легко умиляют видео с детьми, которые собирают деньги на ВСУ, с людьми, которые встречают наших военных на деоккупированных территориях и т.д. Раньше пронять меня какими-нибудь видео или фото было сложно.

С октября, когда Россия начала бить по энергетической инфраструктуре, с работой стало сложнее. Как-то так складывается, что во время каждого массированного обстрела я меняюсь. Во время тревоги убегаю в коридор и оттуда под звуки взрывов работаю. У меня бронебойный коридор, оборудованный сейчас под работу. Там стоит широкая скамья с тревожным рюкзаком и ставший коридорным кухонный стол.

Во время массированной атаки, когда без света и связи остался фактически весь Львов, где большинство нашего новостного отдела, журналисты, руководители было сложно. На смене одновременно могли быть максимум 2 – 3 человека с ужасным интернетом и почти разряженными ноутбуками. Кто пытался дозвониться, сказать, что не имеет связи, не может работать. Это было сложно, но мы справились.



Работать теперь приходится так / Фото Ирины Вихрущ

Во время атаки Киева "шахидами" 17 октября застряла на несколько часов на железнодорожном вокзале. Заметила, как изменилась организованность людей. Вот они успокаивают детей, берут на руки животных, не паникуют, просто ждут, когда будет отбой, когда наши ПВО дадут отпор. Сразу после отбоя бросилась фотографировать обстановку у вокзала для сайта.

Когда нет света, я работаю при свечах и выставляю на ноутбуке самый низкий режим яркости, чтобы он как можно дольше не выключался. Удивительно, как привыкаешь ко всему – к новым реалиям, условиям работы. И хотя, думаю, вся редакция невероятно устала, но держаться помогает, собственно, та же работа. Читатель, который будет в курсе событий, которого мы успокаиваем, готовим к разным ситуациям и, надеюсь, тоже помогаем ему держаться на плаву.

Ирина Буртик, выпускающий редактор

Когда россияне впервые нанесли массированный ракетный удар по Украине, я была в Вене. Впервые за время полномасштабного вторжения решила уехать с мамой на выходные "отдохнуть от новостей". Впрочем, утро началось с сигнала воздушной тревоги в приложении и сообщений о взрывах чуть ли не повсюду в Украине. В рабочем чатике попросили помощи, потому что у всех выпускных периодически исчезала связь.

Через 1,5 часа мне нужно было ехать в аэропорт, чтобы попасть в Краков. К тому времени связь у наших пропала окончательно, мне только удалось созвониться с главной редактором Настей, но разговор оборвался уже на первых секундах. Несколько наших редакторов ленты все еще имели возможность работать и писать, так что нужно было что-то придумать, чтобы давать в работу новости. К счастью, я всегда и всюду беру с собой ноут, куда бы ни шла или ехала. Мама, помню, удивлялась, зачем он мне, когда я уезжаю отдохнуть. Я еще объясняла, что "ну, а вдруг что-то случится", но не представляла, что эти слова будут настолько пророческими. Работала в то утро фактически повсюду: пока выселялась из гостиницы, в машине, повсюду в аэропорту, делала только перерыв на проверку багажа.

Интересно, что связь тогда вернулась к первой из выпускающих за 5 минут до того, как подошла моя очередь на посадку. Вроде, так и должно было случиться. Будто я имела в те выходные поехать за границу и иметь стабильную связь, а наши читатели могли и дальше узнавать о самом важном.



Когда у всех выпускающих редакторов исчезла связь, вся работа была из автомобиля в Вене / Фото Ирины Буртик

Иван Магуряк, редактор новостной ленты

Помню, в начале года было очень много разных тревожных новостей и была неопределенность – что будет дальше, как планировать свою жизнь. В феврале становилось морально тяжелее, потому что количество таких новостей только росло. За считанные дни до вторжения приходилось работать сверхурочно.

23 февраля я работал до полуночи, тогда новости уже четко указывали на то, что следующий день изменит все. Вечером я писал новости о том, как российские "Грады" стреляют в глубь Луганской области, на заводе "Титан" в Армянске эвакуировали ночную смену. Потом было обращение Зеленского, и я написал последнюю за смену новость о том, что президент решил позвонить в Кремль, но там никто не ответил. Я не хотел верить в то, что вот-вот начнется полномасштабная война, но с тревогой на сердце завершил смену и пошел домой. Там я не мог заснуть где-то в 3:30. Мониторил телеграмм-каналы и чаты. Как будто все спокойно. Усталость взяла верх и я уснул.

Тот роковой день начался для меня в 8 утра после звонка мамы. Я заснул поздно, так что не проснулся тогда, когда большинство моих коллег уже приступили к работе. Самым удивительным для меня было услышать от мамы, что она слышит взрывы. Не то, что меня удивили взрывы, удивило, что они уже раздаются во Львовской области.

А дальше все как 1 день. Работа, немного сна, часы в подвале из-за тревог, работа и так по кругу. Когда из-за холодного подвала я заболел, укрытием стала ванная. Кстати, там я и встретил под сирены свой день рождения в первый месяц войны.



Этот день я запомнил не столько из-за праздника, но и из-за того, что тогда было почти рекордное количество сирен / Фото Ивана Магуряка

За этот год было практически все. Год потерь и достижений. Больше всего меня удивляет то, что если бы кто спросил меня, какой был самый сложный день работы в этом году, я бы не сказал о 24 февраля, а про 11 ноября. Трудно писать новости, когда у тебя глаза в слезах от всех кадров из нашего Херсона. Впереди еще не одно такое "11 ноября", но я, как и все мои коллеги, готов.

Теперь вот оглядываюсь и трудно поверить, что сколько всего нам пришлось пережить за этот год. Пожалуй, украинцы стальные люди, потому что не всем по силам выдержать все.

Татьяна Сукач, редактор YouTube

2022 в компании должен был начаться классно: мы походим на елку, тайный Николай, крутой корпоратив – я поняла, что поработаю среди лучших людей. Но обстоятельства немного изменили наши планы на безмятежную зиму. Уже в январе – феврале нам пришлось отказаться от привычного графика и работать столько, сколько было сил. Помню, что за несколько дней до 24 февраля я фактически жила на работе. 19 февраля мне довелось дождаться обращения Байдена и я залила на YouTube видео с до сих пор шокирующим для меня заголовком: "Россия собирается напасть на Украину, – Байден уверен, что Путин уже принял решение". Тогда все как бы перевернулось. И я наконец-то поняла, что все жуткие прогнозы, которые я пишу – это моя реальность. Это то, с чем всем нам придется столкнуться.

23 февраля я работала примерно 15 часов. Около 1:00 я решила уехать из офиса домой поспать, а мои коллеги остались на информационном фронте. В нюзруме раздалось жуткое "Бувай". Надеюсь сегодня мы больше не встретимся, но у меня странное чувство". Странное чувство было тогда у всех. В воздухе несколько дней стояло напряжение, был привкус войны, которая вот-вот придет в каждый дом.

Уже через несколько часов меня разбудил телефонный звонок моего руководителя. Тогда прозвучало только одно слово. "Началось". И я точно знала, что началось. Точно знала, что мне делать. Машинально подошла к рабочему столу, включила ноутбук и впервые прочла на ТОПе сайта 24 канала заголовок "Россия напала на Украину..."

А дальше все как в тумане. Мы работали каждые 4 часа, потом каждые 6. Начиналась тревога, а я как можно скорее дописывала новость, чтобы люди первыми узнали правду, и только тогда бежала в укрытие.



Работать приходилось в коридоре / Фото Татьяны Сукач

За этот год я прошла большой путь на 24-м. От контента к ленте, от выпускающей к ютуб-редактору, и вплоть до промо-менеджера соцсетей 24 канала. При всей сложности лучший коллектив в мире оставался одним целым. Мы делились мечтами и страхами, мы поддерживали друг друга и заботились. Год был сложным. Но мне очень удалось воевать на информационном фронте рядом с такими "побратимами"-журналистами.

София Ковнир, редактор ленты новостей

23 февраля мы с парнем только заехали на новую квартиру, но 24 февраля нам пришлось бежать из-под Киева, и мы уехали в село Макеевка Черниговской области. Я пару дней там поработала, но потом мы услышали, что едут колонны российских танков, и мы оказались в оккупации.

Захватчики оставили нас без связи, потому что расстреляли вышку, поэтому 21 день я не могла работать. Было очень тяжело морально, особенно когда ты не знаешь, что будет завтра и когда не знаешь, что происходит в мире и с твоими друзьями и близкими

Бежать из оккупации мы смогли через 21 день, и только через поле, потому что другая дорога была занята врагом. Когда мы уже попали в Черкасскую область, я возобновила свою работу. Это было как в тумане, потому что работать приходилось ночью. Новостей было очень много, как и сейчас, но это наша работа, потому переживем.

Когда начала работать на 24 канале, то уже вникла в этот темп и потому работаю на радость себе и нашим читателям.

Алена Захарова, редактор ленты новостей

Для меня полномасштабная война началась в 5:17 со слов коллеги: "Алёнка, выходи на работу, там что-то началось". "Там что-то началось" тогда звучало очень размыто и не так пугало. Спасибо, Настя, что прямо не сказала "началась война", потому что я бы наверняка умерла на месте от шока. Через минуты 2, пока я включала ноут и думала, что там началось, мой парень сразу же открыл телеграмм. "Россия напала на нас. Стреляют повсюду". Я не могла в это поверить, потому что до последнего всем родным и друзьям говорила, что этого не произойдет, что Путин не самоубийца и он не сделает этого, если имеет хотя бы частицу здравого смысла. Но нет. Я ошибалась.

Я начала работу и первую новость, которую я взяла, была со следующим заголовком: " Грады бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира". Сердце пошло в пятки. Руки дрожали так, что я едва попадала по клавиатуре. Тогда чуть ли не впервые в жизни я почувствовала физическую боль за свою страну. Мысленно я говорила: "Пожалуйста, держитесь. Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, пожалуйста. Держитесь". И с этого момента начался наш информационный марафон. Я ненавижу это слово. Ненавижу марафоны. Мы работали день и ночь. Постоянно. Один день переходил в другой и тянулся вечностью. Было трудно отличить, сколько времени мы уже живем в таком состоянии. День? Два? Месяц, или больше? Время тянулось несказанно долго и одновременно пролетало со скоростью света.Сил работать добавляла поддержка коллег.Напоминание, что мы делаем важное дело, что люди нуждаются в информации и сидящие в подвалах только оккупированных городов , должны знать, что они не сами.



Утро 24 февраля 2022 года / Фото Алены Захаровой

Затем начались ракетные атаки на нашу энергетику. Работать становилось все труднее, но мы были бы не украинцами, если бы не придумывали все новые способы работать. В машине, на заправке, в подземном паркинге, в кафе и даже в общественном транспорте по дороге в офис. Где угодно и при любых обстоятельствах.



Работа во время первого массового ракетного обстрела 10 октября / Фото Алены Захаровой

За эти месяцы я, как и другие украинцы, пережила все стадии психологии войны: ужас, паника, отчаяние, вина, ощущение, что я делаю недостаточно. Были и моменты абсолютного опустошения. Никогда. Никогда украинцы не забудут все зверства, на которые пошли россияне. Их руки будут в крови невинных украинских детей до конца веков.

Однако затем на замену пришла злость, эйфория и невыразимая гордость. Несмотря на всю эту боль и отчаяние, я так горжусь украинцами. Теми, кто не побоялся произнести ”Русский корабль, иди на х*й”. И теми, кто шел на вооруженных кафиров, держа только желто-голубой кусочек флага в руках. И теми, кто волонтерит, помогает, работает, информирует. Мы уже непобедимы. Свободны и непокорены. Были и останемся таковыми всегда. Поэтому сейчас, даже в злейшую темноту, я просто подсоединяю роутер к павербанку, зажигаю свечу, включаю ноут и продолжаю работать. Работать и безгранично гордиться тем, что я – украинка. Гордиться, что я частица этого величественного народа.

Иногда приходится работать и в темном паркинге / Фото Ирины Буртик

Юлия Рудь, редактор соцсетей 24 канала

Первую неделю полномасштабной войны меня переполняла ярость. Я собиралась и спать, и есть так, как надо, чтобы подольше работать. Я лишь пару раз прослезилась из-за первых гибели Героев и детей. Помню, что на четвертый день впервые проспала дольше 3 часов. Потом пол суток лежала от бессилия. И плакала. И жалела себя. А потом включила Бумбокс, умылась и продолжила работать на информационном фронте дальше. И дальше делать все возможное, чтобы оккупанты ответили за свои преступления.

Это научило меня, что чувствовать себя одинокой, это норм. Бояться норм, и злиться, и чувствовать вину, и нервничать, и ошибаться. Я впервые четко поняла, что качественно отдыхать – это важно. Только позаботившись о себе, мы можем качественно помогать другим. И воевать на своем месте дальше. Главное не останавливаться и дальше стараться на все сто. К счастью, рядом всегда была моя команда готова меня подменить. А я всегда готова была подменить их. Именно поэтому мы и победим – все вместе. Всё будет Украина.

Как изменилась наша команда за этот год

Изменения в редакции

После 2022 года все мы можем сказать одно – ни мы, ни наша жизнь уже никогда не будут такими, как раньше. Мы все изменились. Немало перемен пришло и в нашу команду.

У нашего сайта теперь новая главная редактор – Анастасия Зазуляк, новая шеф-редактор Наталья Боднар и новые заместители главной редактора – Эмал Наби и Вероника Климская.

Во всех отделах также много кадровых перемен – кто решил искать себя в другой сфере и ушел из команды, а кто наоборот за этот год стал частью нашей большой семьи.

Журналисты-волонтеры

Многие наши коллеги решили не только бороться на информационном фронте, но и заняться волонтерством. Например, заместитель главной редактора Екатерина Козачинская стала соучредительницей благотворительного фонда "Как ты?", который занимается обеспечением наших воинов аптечками и всем необходимым для того, чтобы помочь сохранить их жизнь.

Выпускающий контент-редактор Василий Денисюк часто производит сборы на необходимое для наших воинов оборудование. Не раз нам удалось закрывать это собрание именно благодаря вашей помощи. Так же вы помогали закрыть сбор руководительницы отдела Lifestyle Ульяны Журбы на дроны для ее мужа, который сейчас на фронте. И это только маленькая частица волонтерской работы нашей команды. Об этом можно было бы писать еще один материал.

Также мы восстановили наш Благотворительный Фонд 24, благодаря которому мы смогли провести не один масштабный сбор. Кстати, на странице фонда вы сможете найти отчеты за все проведенное нами собрание.

Журналисты-военные

А еще многие наши коллеги сейчас воюют на фронте. Мы уже рассказывали о них в отдельном материале, но говоря о годе нашей команды мы просто не можем их не вспомнить.

Сейчас защищает наше государство Славик Журба. За его плечами была АТО, а до полномасштабного вторжения он работал в отделе Техно на нашем сайте. С началом вторжения наш коллега без сомнений решил пойти защищать нашу страну.

Также на фронте сейчас воюет наш бывший дизайнер Саша. В первые дни вторжения ушел в военкомат и наш коллега Анатолий Яворский. Суммарно почти 20 наших коллег сейчас на фронте, однако не обо всех можем рассказать по специфике службы каждого из них.

Хочу вспомнить и о коллегах 24 канала, ведь на самом деле мы все одна большая семья и разделения как такового нет. Андрей Костюк, отстоявший несколькочасовую очередь и мобилизовавшийся в первый день полномасштабного вторжения. Андрей Желоб – и врач, и журналист, и ведущий на радио, и лидер музыкальной группы "Бетон", а с мая – еще и военный медик в самых горячих точках,

– рассказала Анастасия Зазуляк, главная редактор нашего сайта.

И не можем не упомянуть о нашей большой потере. В конце марта в боях под Попасной в Луганской области погиб оператор нашего телеканала Юрий Олейник. Наш коллега служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. За его плечами была АТО, после которой последние 4 года снимал военные проекты, чтобы популяризировать Вооруженные Силы Украины. А еще работал над проектами "Мы", "Мы 2.0", "Трансплантация", "Сохранить жизнь", а также над созданием проекта "Интервью24". В рамках этого проекта за 2 месяца до полномасштабного вторжения мы с Юрием записывали интервью с ВИЧ-позитивной женщиной – так мы с ним познакомились. Теперь же Юра – наш небесный воин.

Памяти Юрия Олейника: смотрите видео

24 канал в 2023 году

Трудно предположить, что ждет Украину в следующем году. Хочется верить, что через год мы напишем еще один материал, в котором будем рассказывать о том, как мы работали в тот день, когда наше государство победило в войне.

Что бы нас ни ждало дальше – мы будем оставаться с вами, будем информировать вас обо всем, что происходит в Украине и мире. Спасибо каждому из вас за доверие и поддержку, спасибо за то, что остаетесь с нами. В следующем году у нас будет много новостей, много проектов, много историй.

Следующий год для команды 24 канала будет победным. Нас снова ждут бессонные ночи, снова многочасовые смены, снова ночные звонки от редакторов. Мы будем писать заголовки об освобождении всей Херсонской, Запорожской, Луганской, Донеуцкой областей и обязательно об освобождении Крыма. Мы будем писать нон-стоп об украинских флагах в каждом сегодня временно оккупированном месте, о наказаниях для всех убийц и восстановлении Украины. Мы запечатлем имя каждого, кто отдал душу и жизнь за нашу Украину. Мы готовы к решающим боям на информационном поле боя,

– подчеркнула Анастасия Зазуляк.

В завершение мы бы хотели поблагодарить наших воинов, которые защищают наше государство. Благодаря вам мы можем работать и жить в своей стране. Благодаря вам мы можем сейчас элементарно писать о наших воспоминаниях, вспоминать о начале войны как страшный сон и ждать победы – ведь ваша сила вдохновляет и дает веру в наше будущее.

Слава Украине и ее героям! Вечная память и вечная слава для тех, кто положил свою жизнь за Украину!