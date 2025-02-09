Образование будущего: как адаптировать обучение к новой реальности рынка труда

На недавнем Всемирном экономическом форуме (WEF) презентовали отчет о будущем профессий "The Future of Jobs Report 2025". Казалось бы, исследование сосредоточено на рынке труда, однако больше всего выводов из него можно и нужно сделать высшим учебным заведениям.

Искусственный интеллект и новые реалии рынка труда

Можно спорить об этичности ИИ, авторском праве или других аспектах. Однако какой бы формат урегулирования этих вопросов в будущем не выбрали, объективно – он не будет предусматривать запрет ИИ. Как следствие, его интеграция в различные отрасли будет только усиливаться. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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"К 2030 году работодатели ожидают, что распределение задач будет почти равномерно разделено между людьми, машинами и их сотрудничеством", – говорится в отчете WEF. Хорошие новости для тех, кто волнуется за свою работу, – работодатели говорят не о замене людей на ИИ, а о сотрудничестве.

Нет, это не означает, что определенные профессии и рабочие места не исчезнут. Согласно исследованию, к 2030 году исчезнет 92 миллиона рабочих мест, но параллельно появится 170 миллионов новых. В сухом остатке – уровень занятости вырастет на 7%.

Почему это важно для образования? Потому что новые рабочие места потребуют другого набора навыков.

Переквалификация как важное образовательное направление

Согласно отчету, за 5 лет 39% действующих навыков работников трансформируются или устареют, а 59% работников потребуют переквалификации. В свою очередь, именно пробелы в навыках 63% работодателей считают самой большой преградой для трансформации своего бизнеса.

Возглавляют рейтинг наиболее востребованных навыков:

аналитическое мышление,

гибкость,

лидерство,

технологическая грамотность.

Первые три пункта – это "мягкие навыки", рост важности которых очевиден уже сейчас. Последний, технологическая грамотность, говорит о том, что базовое понимание работы компьютера, структуры языков программирования, принципов работы ИИ – будет обязательным независимо от отрасли, где вы работаете.

Однако все же если говорить о конкретных направлениях, то потребность в технических профессиях растет быстрыми темпами, в частности спрос на специалистов по работе с большими данными, инженеров в области финтеха, специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению, а также разработчиков программного обеспечения.

Образовательные вызовы и возможности для Украины

Отчет от WEF дает понимание, как трансформируется рынок труда и чего компании будут ожидать от специалистов. Однако как Украина может подготовить образовательную систему к новым запросам? Вот несколько шагов, которые я выделил для себя.

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Интеграция узких технических специализаций и междисциплинарность. Развитие ИИ затрагивает все сферы. Именно поэтому популярность направлений с пометкой "Tech" (MedTech, FinTech, HealthTech и т.д.) только растет. Учебные программы должны интегрировать междисциплинарность, чтобы готовить кадры, способные работать на пересечении различных сфер.

Уделить отдельное внимание переквалификации. Если кто-то, как я, в свои 41, захочет освоить новый набор навыков, то четырехлетнее образование в бакалавриате на полный день – не вариант. Взрослые люди просто не смогут позволить себе выпасть на такой длительный период.

Особый фокус надо сделать на программы короткой и средней продолжительности, которые благодаря интеграции технологий в учебный процесс, позволят сделать обучение адаптивным и сочетать его с работой на полный день.

Например, именно так мы сделали в SET University. Однако такой формат обучения, учитывая ожидаемый рост спроса на него, должен стать нормой не только для частных, но и государственных вузов.

Учитывать локальные особенности. Очевидно, что образовательные институты не могут создавать узкоспециализированные программы, на которые будет совсем малый спрос. Это же, свою очередь, не будет отменять запрос работодателей на специалистов очень узкого профиля.

Одно из возможных решений – принимать во внимание особенности своего региона. Например, если в вашем городе есть фармацевтический завод, который нуждается в специалистах и готов предоставлять рабочие места, то логично вузам этого города сосредоточиться на MedTech. Кроме того, это позволит настроить win-win сотрудничество: где бизнес сможет подсказать, каких навыков ожидает от специалистов, а вуз сможет способствовать получению работы выпускников сразу после обучения.

Привлекать больше практиков к преподаванию. Важно, чтобы люди, которые преподают новейшие направления, были не теоретиками, а практиками. Понимали, какие технологии популярны на рынке в целом и в конкретной отрасли в частности. Которые смогут делиться опытом в реальном времени, а не с опозданием в несколько лет.

Увеличить количество женщин в STEM. Невысокая популярность STEM специальностей среди девушек, продиктована стереотипами, – это вызов не только Украины, но и мира в целом. У нас есть общественные организации, пытаются популяризировать это направление среди девушек, например, STEM is Fem, STEM образование Украины и деятельность Малой академии наук. Однако это направление требует более системного подхода на государственном уровне.

Варианты, описанные выше, – общие, однако уверен, что каждая отдельная отрасль может иметь свои специфические решения. Главное не пугаться новых реалий рынка труда и не игнорировать их, а использовать как возможность. Вовремя подготовившись к образовательным вызовам, Украина имеет шанс не только адаптироваться, но и стать глобальным хабом талантов.