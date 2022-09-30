Усиление ядерного шантажа и давления на Беларусь: что дает Путину аннексия украинских территорий

Решение бункерного диктатора о признании частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей "территорией России" является значительной эскалацией конфликта. Фактически Путин вошел в неизведанные воды и потянул за собой не только Украину, но и весь мир.

Прогнозировать развитие событий на контитенте после безумного решения российского военно-политического руководства – бесполезное дело. Ведь если на фронтах инициатива находится в руках Сил обороны Украины, то на политическом поприще Путин ее перехватил. Теперь все зависит от того, как будет реагировать Москва на деоккупацию захваченных ею территорий.

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Анексия украинских земель дала кремлевскому кровавому царю дополнительные возможности по принятию "законных" решений об объявлении войны Украине, введении военного положения в частях российской территории, а также к увеличению давления на Беларусь для ее участия в боевых действиях. Кроме того, своим шоу Путин "легализовал" ядерный шантаж всего мира.

Мобилизация полноценно перекинулась на оккупированные части Запорожья и Херсона

Конечно, никто в мире не признает аннексию захваченных Россией территорий, кроме Эритреи и, возможно, КНДР с Беларусью. Западные государства несомненно введут против страны-агрессора санкции. Однако будут ли они сокрушительными для российской экономики, прогнозировать сложно.

По крайней мере, до объявления аннексии в Евросоюзе не рассматривали в восьмом пакете санкций вариантов эмбарго на покупку российской нефти, не собирались вводить ограничения против "Росатома" и не собирались признавать Россию государством-спонсором терроризма. Приблизительно то же самое можно сказать и о Великобритании и США.

Точно можно говорить только о двух вещах: поддержка Украины будет усиливаться партнерами, а Россия отправит на войну жителей частей Херсонской и Запорожской областей, где начнется принудительная мобилизация мужчин.

Путин совершенно точно не откажется от своих идей уничтожения Украины, не остановится на достигнутом и будет сидеть в обороне исключительно из-за того, что пока не может дальше идти в наступление. Но он охотно продолжит тактику привлечения к войне украинцев. Нет сомнений в том, что жителей всех оккупированных территорий российский президент считает украинцами, из-за чего ненавидит их всем сердцем. К тому же отправление принудительно мобилизованных на войну против ВСУ – идеальная тактика для современного бункерного Гитлера. Потому что заставлять воевать против Украины ее же граждан для России дешево и удобно.

Кремль стоит на распутье

Что же касается непосредственно стратегии ведения войны против Украины, то после объявления аннексии Москва оказалась перед выбором: либо объявить нам войну, либо завершить "специальную военную операцию" и перейти к так называемой "контртеррористической". Мол, теперь Россия не "защищает народы Донбасса", а "отражает атаки врага на собственные территории". Любое решение в условиях игры в долгую приведет к поражению откровенно нацистской страны, однако россияне, похоже, этого не понимают.

Конечно, руководитель орды может апеллировать к Лукашенко и обращаться к нему за помощью как к члену ОДКБ. Может пытаться пересобрать новую армию и предпринимать попытки похода на Киев, но если попытки захватить украинскую столицу силами профессиональной армии привели лишь к громкому военному поражению, то трудно представить, как в генштабе России будут планировать подобную операцию с использованием стады любителей на устаревшей технике.

По всей вероятности, Путин действительно рассчитывает на то, что ему удастся заставить Запад отказаться от поддержки Украины за счет ядерного шантажа. Но при этом применение неконвенционного оружия вообще может свести на нет все надежды бункерного деда на выход из ситуации, в которую он загнал Россию. Ведь в этом случае от него, скорее всего, отвернется даже Северная Корея.

Конечно, на поле боя использование ядерного вооружения может оказать серьезное влияние, однако именно тактические заряды не смогут изменить ситуацию коренным образом. Россия способна нанести Украине много болезненных впечатлений, но ей никогда не выиграть эту захватническую войну. И все территории, которые сейчас оккупированы, рано или поздно вернутся домой. Ибо кровавая имперская федерация развалится.

Через год, 5, 10 или 30, но это несомненно произойдет, потому что российская империя проявила свою слабость, оказалась неподготовленной к существованию в тотальной изоляции, без полноценного выхода на рынки сбыта энергетических носителей, без доступа к технологиям.

Именно поэтому все объявленные Путиным решения об аннексии, проведении мобилизаций и шантаж ядерной палкой способны серьезно ухудшить ситуацию для Украины, но не приведут к нашему поражению.