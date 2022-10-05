Как французский адвокат Арно Девеле стал инструментом Кремля в легитимизации псевдореферендумов

Для создания эффекта "свободных" выборов на псевдореферендумах Россия отправила на Донбасс так называемых международных "наблюдателей". Среди них, как показало расследование Libération, было несколько известных французских ультраправых политиков, включая бывшего советника подруги Путина – Марин Ле Пен.

Французские ультраправые на организованных Россией псевдореферендумах

Ксавье Моро, Андре Шанклю, Иван Бенедетти и Арно Девеле: несколько деятелей праворадикального движения и сторонников теории заговора присутствовали на "голосовании", чтобы сыграть роль "иностранных наблюдателей" на псевдореферендумах, организованных Москвой на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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Французские власти назвали это "пародией" на голосование и "дополнительной провокацией" Кремля. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что референдумы в Украине – это "маскарад", который "мы никогда не признаем".

Арно Девеле похвалил "очень хорошую организацию референдумов"

В России, неизвестный широкой аудитории французский юрист, Арно Девеле приветствовал "очень хорошую организацию референдумов" в интервью российскому новостному сайту 360TV.

Российские пропагандистские СМИ представили его в качестве наблюдателя от Франции. Он посетил избирательные участки в Московской области и отметил, что голосование проходит в обычном режиме. Он цинично солгал: "Выборы проходят так же, как они обычно проходят в любом государстве мира, все прозрачно. Многие пришли проголосовать, несмотря на то, что это рабочий день".

Арно Девеле – парижский адвокат, разделяющий политические взгляды Путина

Арно Девеле представился российским СМИ как адвокат в Париже и в Вашингтоне. Он действительно зарегистрирован в качестве частного предпринимателя в сфере юридических услуг в Париже.

Адвокат высказывался в пользу авторитарных и диктаторских режимов. Летом 2020 года он выступил на проасадовском сирийском СМИ с осуждением кражи американцами нефти на севере Сирии (это фейковая новость) и рассматривал возможность подачи жалобы в Международный уголовный суд.

Арно Девеле также участвовал в форуме в Кишиневе в 2019 году с докладом "Верховенство права в эпоху распада империи". Он продемонстрировал поддержку путинскому видению мира и процитировал заявление диктатора о том, что "распад Советского Союза является самым трагическим событием 20 века". Он добавил, что "Путин давно понял, что только силовое равновесие между мощными национальными государствами может обеспечить уважение международного права".

Арно Девеле также является автором статей на российском аналитическом ресурсе Geopolitika.ru, распространяющим кремлевскую пропаганду в сфере международной политики.

Украина призывает расследовать деятельность "наблюдателей" на псевдореферендумах

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал так называемый список "международных наблюдателей", которые "следили" за фейковым референдумом под дулами автоматов на оккупированных Россией территориях.

По его словам, важно знать имена тех, кто помогает государству-агрессору, "легитимизируя очередную ложь". Уполномоченный по правам человека и его команда использовали данные из открытых источников, чтобы выявить список лиц, которых Путин привлек к "наблюдению" за этими "псевдоголосованиями".

В основном эти "наблюдатели за референдумом" являются давними ставленниками Кремля. Мы видим, что по сравнению с 2014 годом России все труднее найти тех, кто бы выглядел респектабельно и был готов сотрудничать с агрессивным и террористическим государством,

– написал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека добавил, что решил обратиться в СБУ и Министерство иностранных дел. По его словам, эти ведомства должны соответствующим образом отреагировать на то, что:

иностранцы пересекли украинскую границу незаконно;

находились на временно оккупированных территориях;

принимали участие в незаконном "референдуме", подрывающем территориальную целостность Украины.

Попытка легитимизации фиктивных "референдумов"

Будет ли Франция расследовать действия Девеле?

Таким образом, французский юрист стал инструментом в попытках России создать видимость легитимности фейковых "референдумов", нарушающих международное право и направленных на аннексию украинских территорий. Позиция французского наблюдателя противоречит позиции французского правительства, где назвали голосование маскарадом. А также противоречит позиции украинской власти, заявившей о "попытке террористического государства легитимизировать очередную ложь".

Арно Девеле одобрительно комментировал "голосование", забывая о нарушении международного права и территориальной целостности Украины. Он также не упомянул о гибели десятков тысяч людей, среди которых много детей, в войне, которую ведет Россия против Украины. Ведь захватническая война россиян привела к разрушению мирных городов, массовым убийствам, изнасилованиям, военным преступлениям, незаконной оккупации территорий. И сейчас российские власти пытаются замаскировать это под "свободное голосование".

Но как столь противоречивые заявления и такая предвзятая деятельность согласуются с работой адвоката во Франции и США? На фоне заявления Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о том, что государства должны расследовать участие своих граждан в роли "наблюдателей" на фейковых референдумах – какова будет реакция французского правительства?

Как отреагируют французские власти на проделки Дэвеле на международной арене в условиях крупнейшего военного конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны.