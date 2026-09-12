"Впервые отнеслись нормально": бойцы "Азова" рассказали, как узнали о своем обмене из плена

Возвращение из российского плена всегда сопровождается неопределенностью и эмоциями, которые запоминаются на всю жизнь. Защитники Мариуполя вспомнили тот день, когда поведение оккупантов и появление самолетов подтвердили их возвращение домой.

Юрий Мозговой – исполняющий обязанности командира роты 12-й бригады "Азов", Алексей Мозговой – инструктор батальона подготовки личного состава 1-го корпуса НГУ "Азов" – рассказали 24 Каналу, как именно узнали о своем долгожданном обмене.

Как россияне дали понять, что это обмен

Алексей Мозговой вспомнил, что первые подозрения о возможном возвращении в Украину появились утром, когда россияне внезапно изменили свое отношение. Бойцов собрали с самого старого поста колонии, тщательно сфотографировали на наличие синяков, осмотрели в подвале и выдали теплую одежду. Надзиратели вели себя необычно вежливо, не кричали и не применяли насилие.

Я начал думать, что это обмен, с самого утра, когда нас всех забирали, потому что именно так я себе это представлял: нас берут всех украинцев, говорят брать только личные вещи и перестают бить. Когда мы приехали, первые из ребят пошли в туалет, вернулись и сказали, что там стоят самолеты. Мы все поняли: "В России заключенных на самолетах не возят, значит, мы летим домой",

– поделился Алексей Мозговой.

О том, что на обмене будет и его брат, Юрий Мозговой догадался во время переклички, когда его фамилия прозвучала дважды. Алексей узнал об этом во время пересадки в Ростове от другого военнопленного. Оба признались, что до конца осознать факт возвращения удалось лишь после пересечения украинской границы.

Военные о плену: видео

Как только пересекли границу, я сразу выбежал его искать среди множества автобусов. Вышел, по одному поискал, а он уже зашел внутрь. В результате мы увиделись уже в автобусе,

– сказал Юрий Мозговой.

После пребывания в плену и длительной реабилитации братья Мозговые приняли решение вернуться в ряды "Азова", чтобы продолжать борьбу и делиться опытом с новыми бойцами.