Юрій Мозговий – в.о. командира роти 12 бригади "Азов", Олексій Мозговий – інструктор батальйону вишколу особового складу 1 корпусу НГУ "Азов" розповіли 24 Каналу, як саме дізналися про свій довгоочікуваний обмін.

Як росіяни дали зрозуміти, що це обмін

Олексій Мозговий пригадав, що перші підозри щодо можливого повернення в Україну з'явилися зранку, коли росіяни раптово змінили своє ставлення. Бійців зібрали з найстарішого поста колонії, ретельно фотографували на наявність синців, оглянули у підвалі та надали теплий одяг. Наглядачі поводилися незвично ввічливо, не кричали та не застосовували насильство.

Я почав вважати, що це обмін зранку, коли нас усіх забирали, бо саме так я собі це уявляв: нас беруть усіх українців, кажуть забирати тільки особисті речі й перестають бити. Коли ми приїхали, перші з хлопців пішли в туалет, повернулися й сказали, що там стоять літаки. Ми всі зрозуміли: "в Росії в'язнів на літаках не возять, отже, ми летимо додому",

– поділився Олексій Мозговий.

Про те, що на обміні буде і його брат, Юрій Мозговий здогадався під час переклички, коли його прізвище пролунало двічі. Олексій дізнався про це під час пересадки в Ростові від іншого військовополоненого. Обидва зізналися, що до кінця усвідомити факт повернення вдалося лише після перетину українського кордону.

Військові про полон: відео

Коли тільки перетнули кордон, я одразу вибіг його шукати серед багатьох автобусів. Вийшов, по одному пошукав, а він уже зайшов усередину. У результаті ми вже в автобусі побачилися

– сказав Юрій Мозговий.

Після проходження полону та тривалої реабілітації брати Мозгові ухвалили рішення повернутися до лав "Азову", щоб продовжувати боротьбу та ділитися досвідом із новими бійцями.