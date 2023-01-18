Как дальше будет работать МВД: Клименко рассказал, будут ли новые назначения в ведомстве

Новый исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко рассказал, как дальше будет работать Министерство. Он временно вступит в должность вместо Дениса Монастырского.

Основная задача – продолжение той линии работы МВД, которую начал Денис Монастырский. Об этом заявил Игорь Клименко в эфире телемарафона. 24 канал.

К теме Игоря Клименко назначили исполняющим обязанности главы МВД

Мы сделаем все, что страна стабильно работала. Чтобы каждый гражданин ощущал безопасность. Чтобы наша страна чувствовала, мы стоим на ее защите

– подчеркнул Клименко.

Он отметил, что о новых назначениях заместителей еще рано говорить. Необходимо стабилизировать и работу Министерства. Сам Клименко будет оставаться в должности.

Также Клименко выразил соболезнования родным всех погибших. Это большая трагедия не только для системы МВД, но и для всей страны.

Авиакатастрофа в Броварах: коротко

Утром 18 января около 8:20 в Броварах под Киевом упал вертолет ГСЧС. Он летел в Харьковскую область.

На борту вертолета находились 9 человек, среди них и глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Все погибли.

В общей сложности погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 – дети.

Клименко назначил на должность правительство. Отмечали, что ведомство, несмотря ни на что, должно работать, ведь МВД является ключевым звеном безопасности нашего государства.