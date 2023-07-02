Автоматический доступ к укрытиям: как будет работать система в Киеве

В Киеве вводится новейший пилотный проект по автоматическому электрическому доступу к укрытиям. В настоящее время его внедряют в Дарницком районе столицы.

В местные администрации поступали многочисленные жалобы, что убежища были закрыты во время воздушной тревоги. Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона рассказал, как будет работать новая система. К слову, автоматический доступ к укрытиям уже введен в Виннице, сообщает 24 Канал.

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Как будет работать автоматический доступ к укрытиям

Шаманов подчеркнул, что сейчас проверяют, как система будет работать во время воздушной тревоги. В будущем ее планируют ввести не только в Киеве, но и на всей территории Украины.

Автоматический доступ к укрытиям – это электронная система, по своему функционалу напоминающая открытие подъезда многоэтажки. Шаманов объясняет, что все жильцы дома имеют ключ, которым открывают двери. Новые системы укрытий имеют ключи, однако есть несколько способов их открытия.

По словам Шаманова, дверь убежища должна автоматически открываться, когда будет поступать сигнал воздушной тревоги. Однако, если эта система не сработает, то есть несколько способов самостоятельно открыть дверь укрытия:

воспользоваться телеграм-ботом, который откроет дверь;

ввести пин-код, который будут получать украинцы, живущие рядом с таким укрытием;

воспользоваться обычным ключом, который откроет дверь убежища.

Вместе с тем, говорить о времени ввода системы пока невозможно, ведь она пилотная. Кроме того, это зависит от финансирования и технических возможностей помещений. Однако Шаманов подчеркнул, что установка системы достаточно простая.

Как рассказывали нам люди, устанавливавшие эту систему, там нет ничего сложного. То есть установка проводов быстрая, штукатурка дольше сохнет, чем устанавливается система,

– заявил Шаманов.

В Киеве начали устанавливать системы автоматического доступа к укрытиям

Мэр Киева Виталий Кличко 27 июня сообщил, что в городе начали устанавливать системы автоматизированного доступа к укрытиям и хранилищам. Первые подобные механизмы появились в Дарницком районе.

"Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия и убежища будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги", — подчеркнул Кличко.

Всего в Киеве планируют установить такие системы автоматического доступа в примерно 3 000 укрытий и убежищ.