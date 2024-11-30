Энергетики уже обнародовали график ограничений электроэнергии на воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Когда не будет света 1 декабря

В Укрэнерго показали график отключений света на 1 декабря и призвали потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику. По данным энергетиков, в течение суток для бытовых потребителей с 13:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

В то же время для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности продлится с 08:00 до 13:00. Причиной временного введения ограничений называют повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.