Вследствие этого в течение выходных прогнозируют жесткие ограничения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

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Какова ситуация со светом на Ровенщине

Как рассказал руководитель Ровенской ОВА, энергетики пытаются решить последствия российского обстрела в четверг, 28 ноября, который привел к ухудшению состояния энергосистемы. Сейчас пытаются стабилизировать ее работу.

Еще один день титанического труда энергетиков Ровенской области. Они продолжают ликвидировать последствия ракетного удара врага. Ситуация все еще сложная. В течение выходных в области будут продолжаться жесткие отключения света,

– говорится в сообщении.

По его словам, специалисты Ривнеоблэнерго и Укрэнерго делают все возможное и "даже невозможное", чтобы с понедельника, 3 декабря, существенно улучшить ситуацию. К слову, сегодня в регионе уже вводили экстренные ограничения электроэнергии, в частности с 12:00 до 14:00.

Напомним, 28 ноября оккупанты целились в объект энергетической инфраструктуры. В области без света на тот момент были 280 тысяч абонентов, был обесточен 681 населенный пункт. Также сообщали о перебоях с водой. Обесточивание затронуло даже котельные.