Внаслідок цього протягом вихідних прогнозують жорсткі обмеження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Дивіться також В Україні діють графіки відключень: яка ситуація в енергосистемі 30 листопада

Яка ситуація зі світлом на Рівненщині

Як розповів керівник Рівненської ОВА, енергетики намагаються вирішити наслідки російського обстрілу у четвер, 28 листопада, який призвів до погіршення стану енергосистеми. Наразі намагаються стабілізувати її роботу.

Ще один день титанічної праці енергетиків Рівненщини. Вони продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару ворога. Ситуація все ще складна. Упродовж вихідних в області триватимуть жорсткі відключення світла,

– йдеться у повідомленні.

За його словами, фахівці Рівнеобленерго та Укренерго роблять усе можливе і "навіть неможливе", щоб з понеділка, 3 грудня, суттєво покращити ситуацію. До слова, сьогодні у регіоні вже вводили екстрені обмеження електроенергії, зокрема з 12:00 до 14:00.

Нагадаємо, 28 листопада окупанти цілилися в об’єкт енергетичної інфраструктури. В області без світла на той момент були 280 тисяч абонентів, було знеструмлено 681 населений пункт. Також повідомляли про перебої з водою. Знеструмлення зачепили навіть котельні.