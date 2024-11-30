Енергетики вже оприлюднили графік обмежень електроенергії на неділю, 1 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Коли не буде світла 1 грудня

В Укренерго показали графік відключень світла на 1 грудня та закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком. За даними енергетиків, впродовж доби для побутових споживачів з 13:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

Водночас для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме з 08:00 до 13:00. Причиною тимчасового запровадження обмежень називають пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.