Как будут отключать свет 10 июля: в Укрэнерго обратились к потребителям

В среду, 10 июля, в Украине снова будут применять графики отключений света. В Укрэнерго рассказали, как они будут действовать.

Так, завтра меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

Смотрите также Отключение света 9 июля: в Укрэнерго будут применять несколько очередей

Как будут выключать свет в Украине 10 июля

С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений,

– сообщили в Укрэнерго.

Также в компании добавили, что остальные часы будет задействовано 3 очереди.

Там отметили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, что, что в Укрэнерго сообщили, что 9 июля будет ослабление ограничений. Согласно обнародованной информации, это могут осуществить благодаря поставке электроэнергии от Евросоюза.

Так, там отметили, что в вечерние часы и до конца суток объем ограничений будет уменьшен за счет аварийных поставок из ЕС.

В частности, сообщается, что с 16:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений.