Так, завтра заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

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Як вимикатимуть світло в Україні 10 липня

З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень,

– повідомили в Укренерго.

Також у компанії додали, що решту годин буде задіяно 3 черги.

Там наголосили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, що в Укренерго повідомили, що 9 липня буде послаблення обмежень. Відповідно до оприлюдненої інформації, це можуть здійснити завдяки постачанню електроенергії від Євросоюзу.

Так, там зазначили, що у вечірні години й до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений коштом аварійного постачання з ЄС.

Зокрема, повідомляється, що з 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень.