Зазначалося, що графіки відключень 9 липня будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Однак наразі в Укренерго сповістили про зменшення обмежень.

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Обсяг обмежень по світлу зменшать

В Укренерго оприлюднили оновлену інформацію стосовно відключень світла 9 липня. Зазначається, що сьогодні буде послаблення обмежень. Згідно з оприлюдненою інформацією, це можуть здійснити завдяки постачанню електроенергії від Євросоюзу.

У вечірні години й до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений коштом аварійного постачання з ЄС,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що з 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень.

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До речі, в інфопросторі можна зустріти звинувачення з боку населення щодо того, що попри значний дефіцит світла Україна досі продає електроенергію іншим країнам. Експерти ж пояснюють, що такі заяви не є правдивими, адже експорт з травня дорівнює нулю.

Україна приєднана до мережі ENTSO-E. А це означає, що між 5 сусідніми країнами у нас відбуваються перетоки електроенергії.