Как будут отключать свет 26 июля: в Укрэнерго опубликовали графики

В пятницу, 26 июля, графики отключений света будут применяться с 05:00 и до конца суток.

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако в последнее время дефицит ощутимо уменьшился.

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Графики отключений света 26 июля

В настоящее время Украина усердно работает над восстановлением инфраструктуры, которая была повреждена в результате российских обстрелов.

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток,

– сообщили в ДТЭК.

5:00 – 13:00; 18:00 – 20:00; 23:00 – 24:00 – будет применена одна очередь отключений

С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди отключений

Энергетики добавили, что в случае каких-либо изменений оперативные детали и дополнительная информация будут обнародованы дополнительно.

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К слову, ранее в Министерстве энергетики сообщили о введении в эксплуатацию отремонтированного атомного блока. После завершения планового ремонта, истекшего ранее запланированного срока, один из энергоблоков АЭС был подключен к энергосистеме. Это значительно повысит стабильность энергосистемы и снизит текущий дефицит электроэнергии.