Усилятся ли отключения света зимой: прогноз на ближайшие месяцы

Сейчас ситуация в украинской энергосистеме существенно улучшилась. Этому поспособствовали и погодные условия, и вывод энергоблоков из ремонта. Еще несколько месяцев можно ожидать приятную стабильность.

Отключений света в ближайшее время может быть немного или и не быть вообще. Однако с началом отопительного сезона дефицит вернется снова. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналу объяснил, как подготовиться к долгим отключениям.

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Отключения усилятся

После начала отопительного сезона, когда потребление электроэнергии увеличится минимум на треть, дефицит вернется. Полностью его компенсировать не удастся ни возвращенными в строй энергоблоками, ни увеличением импорта электроэнергии. То есть зимой стоит снова ожидать возвращения 3 – 4 очередей отключений,

– отметил Геннадий Рябцев.

В то же время следует понимать, что апокалиптических сценариев, которые прогнозируют некоторые эксперты, не стоит ждать. Цифры свидетельствуют о том, что электрической энергии хватит для питания всех объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса.

"К сожалению, для юридических лиц и бытовых потребителей будем иметь отключения. Поэтому очень важным сейчас является обеспечение энергетической автономности для как можно большего количества промышленных предприятий. А по возможности делиться электроэнергией с бытовыми потребителями", – отметил эксперт по энергетическим вопросам.

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Руководство ДТЭК, Укрэнерго и других энергетических компаний призывают именно промышленные предприятия закупать малые энергетические установки для собственного питания, мощностью от 1 до 10 мегаватт.

Кроме того, если такие установки присоединить к объединенной энергосистеме, то есть стать участником рынка вспомогательных услуг, то это будет еще и плюс для всех остальных потребителей. Ведь, таким образом, энергосистему удастся разгрузить.